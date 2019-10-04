Рублевые депозиты уступают место другим инструментам

Рублевые вклады стремительно теряют привлекательность: в крупнейших банках доходность депозитов чуть превышает 6,5%. Такие низкие ставки в последний раз кредитные организации предлагали в сентябре прошлого года. ЦБ рассчитывает средний показатель, опираясь на данные десяти крупнейших игроков. Среди них ВТБ, Россельхозбанк, «Открытие» и Райффайзенбанк. Ранее эти организации снизили ставки на несколько процентных пунктов.

С конца июля прошлого года доходность рублевых депозитов непрерывно росла, но с тех пор банки ее только снижали. Это связано и с тем, что за этот год ЦБ трижды опускал ключевую ставку. Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что доходность депозитов будет снижаться и в дальнейшем: «Среди причин снижения ставок по вкладам можно отметить несколько факторов. Главными выступают замедление инфляции, а также снижение ключевой ставки, которое было реализовано в сентябре, и ожидание банками того, что она продолжит снижение. Вклады остаются привлекательными, поскольку ставки по депозитам в банках превышают уровень инфляции примерно на 2-3%. Для кредитных организаций, конечно же, снижение ставок невыгодно, потому что это сокращает приток средств клиентов. С другой стороны, это удешевляет пассивную базу банков, и они имеют возможность предлагать заемщикам кредиты по более низким ставкам. Снижение ставок по вкладам и по кредитам происходит синхронно. Банки стараются сохранять маржу на стабильном уровне».

Сейчас ключевая ставка составляет 7%. При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева допустила, что в ближайшее время регулятор может вновь ее снизить. На слушаниях в Совете федерации Юдаева заявила, что Банк России видит для этого «определенное пространство». Очередное заседание регулятора, на котором будет обсуждаться снижение ключевой ставки, пройдет 25 октября. По мнению гендиректора аналитического агентства Frank RG Юрия Грибанова, сейчас самое время искать новые способы для того, чтобы приумножить свои накопления: «Ставки снижаются вслед за инфляцией, и пока ничего не предвещает изменения этого тренда. Сейчас хорошее время задуматься над тем, чтобы свою корзину сбережений разнообразить какими-то другими инструментами.

Есть большой набор достаточно консервативных, надежных инвестиционных инструментов, которые позволят немного увеличить доходность при сохранении разумного риска — это облигации государственного займа, крупных компаний.

Последние несколько лет сильно развилась инфраструктура, чтобы позволить розничным клиентам покупать такие инструменты, появились индивидуальные инвестиционные счета, онлайн-инвестирование у крупных банков и брокеров».

В сентябре в СМИ появились сообщения о том, что ЦБ обсуждает с банками возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам. Подразумевалось, что клиентам придется доплачивать за такие вклады. Но позже первый зампред регулятора Сергей Швецов пояснил, что отрицательные ставки могут затронуть лишь депозиты компаний, а не физлиц.

Владислав Викторов