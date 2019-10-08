Обещанное ничего не строит

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова намерен через суд обязать застройщика «ККПД-Инвест» построить школу в Левенцовском районе города. Ранее компания пыталась отказаться от полученного в аренду участка, но власти с этим не согласились. Эксперты отмечают, что суд вряд ли встанет на сторону муниципалитета из-за отсутствия способа заставить компанию начать строительство.



Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова к ООО «Специализированный застройщик “ККПД-Инвест”». Как рассказали в пресс-службе суда, ведомство требует, чтобы компания выполнила обязательства по строительству в микрорайоне №6 жилого района «Левенцовский» школы на 1275 учащихся. В иске указано, что между ДИЗО и «ККПД-Инвест» в 2012 году был заключен договор аренды земельного участка для жилищного строительства. Как следует из документа, в 2014 году этот участок был разделен и за застройщиком была закреплена обязанность построить общеобразовательное учреждение. В мае 2019 года компания обратилась в ДИЗО с просьбой расторгнуть договор аренды участка, на котором должна быть построена школа, но получила отказ. В июне эксперты обследовали участок и выяснили, что он не огорожен, а территория заросла сорняками. После этого ДИЗО подал иск с требованием обязать «ККПД-Инвест» выполнить обязательства по строительству школы.

В приемной ООО «СЗ “ККПД-Инвест”» не смогли соединить с руководством компании, сославшись на совещание.

Старший юрист адвокатского бюро «Юг» Сергей Радченко отмечает, что застройщики часто не хотят браться за строительство социальных объектов. «Чаще всего они получают участок под жилищное строительство с условием, что построят соцобъекты и передадут их муниципалитету безвозмездно. Но потом, когда жилье построено, они не хотят в это вкладываться»,— говорит он. Эксперт считает, что, скорее всего, суд откажет властям в удовлетворении иска. «Суд прекрасно понимает: невозможно с помощью приставов заставить застройщика возвести школу. Теоретически ДИЗО может взыскать убытки за невыполнение договора или запретить компании строительство домов, однако это все должно быть прописано в договоре»,— отмечает он.

Ранее власти Ростова неоднократно жаловались на нежелание застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры.

В частности, и. о. главы администрации Ростова Алексей Логвиненко в сентябре пригрозил выйти на заседание гордумы с предложением запретить строительство многоквартирных домов в Суворовском микрорайоне города до тех пор, пока там не появится необходимое количество детских садов, школ и поликлиник. По данным городских властей, проблемы с социальной инфраструктурой наблюдаются также в ЖК «Платовский» и «Соловьиная роща». В Левенцовском районе долгое время не могут построить школу в районе №5 — управление капитального строительства Ростова уже три раза объявляло о поиске подрядчика. Аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Как сообщала пресс-служба городской администрации, до 2025 года в Ростове в рамках национального проекта «Образование» должно быть построено 19 школ, однако для 13 объектов еще даже не найдены участки. Отмечалось, что отсутствие участков может стать серьезной проблемой для реализации нацпроекта.

Проект «Современная школа» национального проекта «Образование» направлен на развитие школьной инфраструктуры и ликвидацию второй смены. Сейчас в Ростове 104 школы, в которых обучается более 103 тыс. детей, из них 22 тыс. — во вторую смену.

Генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков отмечает, что иногда по договору муниципалитет выкупает у застройщика объект. Однако выплачиваемая сумма не дает застройщику заработка. «Объект строится несколько лет, стоимость материалов растет, а цена при заключении договора остается прежней. Крупные игроки на рынке, которые дорожат своим имиджем, всегда идут на строительство больниц, школ и детских садов; а если муниципалитет все-таки судится с застройщиком, это означает, что последний вряд ли сможет снова зайти на местный рынок и получить разрешение на новое строительство. Такие суды немногочисленны, но затягиваются на долгие годы, а население остается без социального объекта в шаговой доступности»,— говорит господин Савченков.

Кристина Федичкина