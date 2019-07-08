Строительство школы в Левенцовском районе Ростова перенесли на 2020 год

Проектная документация на строительство школы в микрорайоне Левенцовский в Ростове будет откорректирована в 2020 году, только после этого будет объявлен новый аукцион на строительство объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, управление капитального строительства Ростова объявляло о поиске подрядчика для строительство школы уже три раза — в марте, апреле и июне текущего года. Аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Согласно нынешнему техзаданию закупки, запланировано строительство трехэтажного здания на 1,1 тыс. учащихся. Подрядчик также должен будет благоустроить участок вокруг школы. На строительство выделено 506 млн руб.

Кристина Федичкина