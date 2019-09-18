Власти Ростова задумались о приостановке строительства домов в Суворовском

Из-за нехватки объектов социального назначения в Суворовском микрорайоне Ростова могут приостановить строительство многоквартирных домов. Как сообщает Donnews, соответствующее заявление сделал и.о. главы администрации Ростова Алексей Логвиненко — он пригрозил выйти на заседание Гордумы с предложением запретить строительство, пока в районе не появится необходимое количество детских садов, школ и поликлиник.

Речь о запрете строительства зашла после доклада замглавы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрея Дикуна. Он рассказал, что новую школу на 1,2 тыс. мест для микрорайона только начали проектировать. Еще одну школу планируют построить после объединения нескольких микрорайонов. Алексей Логвиненко выразил недовольство сложившейся ситуацией. «В следующем году вы сделаете проект, в 2021 году начнете строить, а завершите в 2023 году. Но до этого времени дома там вырастут как грибы. Новое заселение спровоцирует колоссальное социальное напряжение. Разбирайтесь в кратчайший срок, а то придется выйти на думу и поменять назначение земельных участков, запретив там жилищное строительство», — передает издание слова Алексея Логвиненко.

В перечень районов, где наблюдаются с проблемы с размещением социальной инфраструктуры, входят также ЖК «Платовский» и «Соловьиная роща».

Кристина Федичкина