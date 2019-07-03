В Ростове не могут найти участки для строительства 13 школ по нацпроекту

До 2025 года в Ростове в рамках национального проекта «Образование» запланировано строительство 19 школ, однако для 13 объектов еще даже не найдены участки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сказано в сообщении, отсутствие участков может стать серьезной проблемой для реализации нацпроекта. Отмечается, что подобрать участки нужно как можно скорее.

Сейчас в рамках проекта завершается строительство только одной школы. Учреждение на 1340 мест откроется 1 сентября в Суворовском микрорайоне.

Проект национального проекта «Образование» «Современная школа» направлен на развитие школьной инфраструктуры и ликвидацию второй смены. Сейчас в Ростове 104 школы, в которых обучаются более 103 тыс. детей, из них 22 тыс. — во вторую смену.

Кристина Федичкина