«Вкусвилл» оздоровит формат

Вслед за X5 Retail Group и «Азбукой вкуса» открывать аптеки на своих площадях начнет «Вкусвилл». Партнером выступает дальневосточная сеть «Монастырев», которая в Москве пока не представлена. Расширение форматов «Вкусвилла» может быть связано с подготовкой к выходу на IPO, которое может произойти уже в 2020 году.

О том, что сеть магазинов «Вкусвилл» планирует открыть на своих площадях аптеки дальневосточной компании «Монастырев», “Ъ” сообщил источник на фармацевтическом рынке. Во «Вкусвилле» это подтвердили. По словам продакт-менеджера сети по медицинской категории Натальи Петрыкиной, на первоначальном этапе стороны рассчитывают открыть на площадях «Вкусвилла» девять точек в Москве. Первые объекты должны заработать до конца 2019 года. В дальнейшем проект может быть расширен и выведен в регионы. Первые аптеки разместятся на площади от 20 кв. м, уточнила госпожа Петрыкина. Объем инвестиций в проект со стороны «Вкусвилла» пока не определен. В «Монастыреве» на запрос “Ъ” не ответили.

По данным ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok, 1,76% — основателю сети Андрею Кривенко, 86,08% через ООО «Проект "Избенка"» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын. По данным Infoline, по итогам января—июня 2019 года выручка «Вкусвилла» выросла на 54,3%, до 39,9 млрд руб. год к году. В сентябре 2019 года сеть расширилась до более 1 тыс. магазинов.

«Монастырев» основан во Владивостоке местным бизнесменом Александром Монастыревым. По данным DSM Group, в первом полугодии 2019 года сеть насчитывала 48 точек. Ее выручка за этот период снизилась на 5%, до 2,9 млрд руб. год к году. По собственным данным, аптеки «Монастырев» работают в Приморском крае, а также в Хабаровске и Новосибирске.

По подсчетам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, затраты на открытие одной аптеки «Монастырев» во «Вкусвилле» не превысят 1,5 млн руб. в зависимости от ассортимента и без учета аренды. При этом он не исключает, что основные расходы «Монастырева» могут быть именно на аренду. Динамика роста продаж в продуктовом ритейле сокращается, а упущенную выручку сети пытаются восполнить за счет сдачи в аренду своих площадей по повышенной ставке, утверждает эксперт. По данным Росстата, которые приводит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, в январе—августе 2019 года продажи в продуктовом ритейле в реальном выражении выросли на 1,5%, тогда как за аналогичный период прошлого года показатель был на уровне 2,8%.

Сегодня проекты по открытию аптек на своих площадях уже развивают другие продуктовые сети. Так, на площадях X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») работают аптеки «А-мега» и «Да, здоров!» Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Кроме того, аптеки Marathon под брендом «Азбука Life» работают в магазинах «Азбука вкуса». В июле 2019 года стало известно, что на площадях сети начнут открываться аптеки ГК «Эркафарм» под брендом «Доктор Столетов» (см. “Ъ” от 5 июля).

Марат Ибрагимов подсчитал, что при обороте 2,9 млрд руб. на 48 аптек средняя выручка одной точки «Монастырева» может превышать 60 млн руб., что является довольно неплохим показателем. Выбор дальневосточной компании при наличии в Москве огромного количества уже раскрученных аптечных сетей действительно может быть связан с готовностью «Монастырева» платить повышенную арендную ставку, согласен аналитик. С другой стороны, отмечает господин Ибрагимов, «Вкусвилл» могла привлечь эффективная модель «Монастырева», дающая высокую выручку на 1 кв. м. По его оценкам, аптеки могут добавить продуктовой сети около 5% дополнительного трафика.

«Вкусвилл» сегодня активно тестирует новые форматы. Компания начала интегрировать в магазины зоны кафе, а также планирует развитие кулинарий «Парим-варим». Марат Ибрагимов считает, что подобная активность сети может быть связана с желанием собственников усилить инвестиционный кейс в преддверии выхода на IPO. Размещение может произойти в 2020–2021 годах и стать первым для продуктовых сетей за несколько лет (см. “Ъ” от 30 января).

Крупнейшие торговые сети FMCG в России по объему выручки за январь—июнь 2019 года Место Название Выручка (млрд руб.) 1 X5 Retail Group 839,7 2 «Магнит» 643 3 ГК «Дикси», «Красное & Белое», «Бристоль» 374,8 4 «Лента» 199,2 5 Auchan 125,3 6 Metro 91 7 ГК «О\'кей» 78,9 8 ГК «Монетка» 52,2 9 Globus 46,62 10 «Светофор» 40,6 11 «Вкусвилл» 39,9 открыть таблицу в новом окне Источник: Infoline.

Мария Котова