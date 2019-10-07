Срок оформления финской визы в Петербурге сократился до двух недель

После обработки большого количества заявлений на получение шенгенской визы в августе визовый отдел Генерального консульства Финляндии в Петербурге вернулся к привычным двухнедельным срокам рассмотрения. В частности, если подать заявление в понедельник, 7 октября, визу можно будет получить 23 октября. Об этом со ссылкой на финское диппредставительство сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в начале сентября количество обращений в финский визовый центр в Петербурге после августовского ажиотажа сократилось в два раза.

Напомним, что с сентября Финляндия ужесточила требования к пакету документов, необходимых для получения «шенгена».