Европейская альтернатива

С 1 сентября Финляндия изменила требования к документам, которые россияне должны приложить к визовому заявлению. В результате ужесточения визовой политики за первую неделю сентября количество обращений за визами в финский визовый центр на улице Марата сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Корреспондент BG Ксения Потапова постаралась выяснить, станут ли петербуржцы меньше ездить в Финляндию после ужесточения визового режима и на какие страны, возможно, будет переориентирован турпоток.

Теперь помимо стандартной анкеты в консульство необходимо подавать справки, подтверждающие финансовые гарантии туриста, а также действующие брони билетов и отелей. По информации МИД Финляндии, этого требуют директивы Евросоюза.

В генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отметили, что количество желающих получить визу по итогам первой недели сентября 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось. За первую неделю сентября количество заявлений составило в среднем 500–700 в день, в то время как в тот же период 2018 года количество визовых заявлений в день достигло 1500.

«В августе 2019 в Санкт-Петербурге нами было принято более 107 тыс. визовых заявлений, это на 150% больше, чем за август 2018 года. В период с января по август (включительно) 2019 года генеральным консульством Финляндии в Санкт-Петербурге принято немногим более 515 тыс. визовых заявлений, что на 34% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Делать какие-либо прогнозы по изменению количества заявителей на конец месяца сложно. Сроки оформления визы составляют на данный момент три недели. По нашим прогнозам, мы сможем вернуться к обычному 10-дневному периоду оформления в конце сентября — начале октября.

Хотим также еще раз уверить в том, что оформить шенгенскую визу по-прежнему просто, несмотря на новые приложения к пакету документов. Обращаем внимание, что сейчас в визовом центре нет очередей»,— сообщили в консульстве.

Хотя Финляндия выразила надежду, что нововведения не повлияют негативно на количество заявлений на визу от россиян, тем не менее резонно предположить, что туристический поток все же будет переориентирован, при этом в первую очередь количество въезжающих должно увеличиться в ближайших к СЗФО РФ странах. В ответ на запрос “Ъ” в Генеральном консульстве Латвийской Республики в Санкт-Петербурге отметили, что изменения турпотока, конечно, будут, но не критичные. По словам представителя консульства, Латвия к таким изменениям готова, поскольку туристический поток в страну ежегодно растет. Особенно россияне любят Юрмалу, причем если пару лет назад туда ездили только летом, то теперь — круглый год.

По мнению Елизаветы Пронякиной, доцента СЗИУ РАНХиГС, кандидата политических наук, в настоящее время Финляндия серьезно озабочена вопросом повышения собственного имиджа в глазах Евросоюза. Именно поэтому, выбирая между российскими и европейскими туристами, государство отдает предпочтение последним. «Финнам важно изменить статус своей страны. Им обидно, что в России их видят только в качестве "дешевого сыра". Это сильно портит имидж Финляндии как туристического центра. Сегодня они работают над новым брендом, заявляя о том, что Финляндия — это не только шопинг, но туризм: рыбалка, лес, горы»,— отмечает эксперт.

«При этом формулировка "ужесточение выдачи финских виз" является неверной. Речь идет не об ужесточении выдачи шенгена для россиян, а об утрате привилегированного положения Северо-Западного федерального округа. Много лет Финляндия поддерживала лояльную политику по выдаче мультивиз петербуржцам и жителям Ленинградской области, а Еврокомиссия, в свою очередь, закрывала на это глаза»,— говорит Елизавета Пронякина. Эксперт уверена, что среди туристов появятся альтернативные способы «упрощенного» оформления финской визы. Так, например, в ближайшем будущем на туристическом рынке может стать востребованной услуга, при которой номер в отеле будет бронироваться фиктивно.

Ничего особенного

Мнения о том, что турпоток из Финляндии переориентируется не сильно, придерживаются в транспортных кампаниях, считая, что процедура оформления визы изменилась не столь критично, чтобы напугать потенциальных туристов.

«На самом деле финны ничего особенного не просят. Описание поездки, билеты на поезд или автобус и справку с работы или выписку со счета у некоторых туристов запрашивали и раньше. Сейчас, конечно, срок выдачи визы увеличился в связи с ажиотажем, но это временное явление. Когда ситуация стабилизируется, финскую визу снова можно будет получить в течение 10–15 дней, как раньше. В целом нам как транспортной компании эти изменения даже на пользу. Так, например, у нас изменилась глубина бронирования билетов. Их стали бронировать на месяц, а не на две недели вперед. В этом случае, даже если в выдаче визы вдруг отказали, человек может их без проблем сдать»,— отмечает Сергей Петросян, член совета директоров ПАО «Совавто — С.Петербург».

«Никаких особенных изменений в турпотоке мы не предвидим. Те, кто хотел оформить визу, уже это сделал, а значит, впереди два года, в течение которых люди смогут ездить в Финляндию. То есть какой-то ощутимый эффект от нововведений станет заметен не ранее, чем спустя это время. А остальных пакет документов не пугает — не такой он и сложный»,— поясняют в транспортной компании «Финитранс».

Несмотря на ужесточение условий выдачи финских виз, петербуржцы действительно сохранят интерес к Финляндии, считает Елизавета Пронякина. «Жители Петербурга не перестанут ездить в Финляндию. Однако это не исключает возможного сокращения туристического потока в страну. В первую очередь, оно произойдет за счет транзитных туристов — тех, кто по финской визе выезжает в другие страны. Поскольку Хельсинки приводит визовую процедуру в соответствие с общей политикой Евросоюза, преимущества финской визы станут менее привлекательны для россиян. В этом случае будет проще и правильней оформить визу той страны, в которую собирается выезжать турист»,— поясняет эксперт.

Вместе с тем, Елизавета Пронякина предположила, что после 1 сентября особую востребованность среди петербуржцев могут обрести шведская, латвийская или эстонская визы. «Во-первых, Прибалтика и Скандинавия являются традиционными туристическими направлениями для жителей СЗФО. Поэтому если не берут финскую визу, то берут, например, латвийскую. При ее оформлении тоже требуется финансовое подтверждение, но оформить ее все же проще остальных. Во-вторых, в случае с мультивизами обычно оформляют визу той страны, которая ближе и где есть бoльшая вероятность ее откатать»,— поясняет эксперт.

Есть ли альтернатива?

«Существует ли альтернатива Финляндии? Этот вопрос остается открытым для жителей Петербурга,— размышляет Павел Сигал, первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».— Единственная равноудаленная страна — это Эстония. Консульство есть в Санкт-Петербурге, но и виза нужная такая же — шенгенская. Выдают ее весьма охотно: всего 0,4% отказов. И все же, хоть и ехать недалеко (два с половиной часа из центра до Нарвы), и визы дают, но нет ощущения, что сейчас Эстония сможет стать достойной заменой. Инфраструктура пока недотягивает, да и россиян там любит не каждый коренной житель. Что касается самого процесса прохождения границы, то даже в спокойные времена тут бывают заторы и пробки на пять-шесть часов. Не все рискуют поехать на машине. Большинство переходит границу пешком. На границе работает всего два-три пропускных окошка. Ко всем туристам, что не попали в Финляндию, граница явно не готова. Что касается шопинга, то особого разнообразия нет. Обычный городской ТЦ и еще несколько магазинов поменьше. После этого невольно вспоминается Финляндия и Zsar Outlet Village — громадная деревня с множеством магазинов, построенная в 5 км от границы России с ориентиром именно на жителей Ленинградской области. Без россиян этот проект просто разорится. Сколько пройдет времени, пока инфраструктура Эстонии будет готова к наплыву наших соотечественников, непонятно, как непонятна и дальнейшая судьба финских приграничных торговых центров».

При этом Елизавета Пронякина предполагает, что такие центры ждет незначительное сокращение продаж. «Преимущественно снижение произойдет за счет тех, кто перепродает финские товары в России и зарабатывает на tax free, то есть за счет мелкой розницы (рыбы, сыра и прочих продовольственных продуктов и товаров). Вряд ли снизятся продажи по крупным товарам, таким как техника, мебель, снаряжение для велоспорта, сноубординга, которые у нас стоят значительно дороже»,— поясняет эксперт.