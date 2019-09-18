Количество обращений в финский визовый центр в Петербурге сократилось в два раза

По итогам первой недели сентября 2019 года число желающих получить шенгенскую визу в визовом центре Финляндии в Петербурге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно уменьшилось. Как сообщили в финском Генконсульстве, за первую неделю месяца количество заявлений составило в среднем 500-700 в день, в то время как в 2018 году к этому сроку насчитывалось до 1,5 тыс. подобных обращений.

В то же время в августе 2019 года по старым правилам было принято более 107 тыс. заявлений, что на 150% больше, чем за август 2018 года. В период с января по август (включительно) Генеральным консульством Финляндии в Санкт-Петербурге принято немногим более 515 тыс. визовых заявлений, что на 34% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

По данным аналитиков, делать какие-либо прогнозы по изменению количества заявителей на конец месяца сложно. Сроки оформления визы составляют на данный момент три недели. При этом финская сторона предполагает, что вернуться к обычному 10-дневному периоду оформления сможет в конце сентября – начале октября.

О том, на какие страны Европы может переориентироваться турпоток из Петербурга в связи с ужесточением визовой политики со стороны Финляндии, — читайте в ближайшем приложении “Ъ-СПб” «Экономика региона», которое выйдет 27 сентября.