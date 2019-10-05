К вейпам примешивают заболевания

В США растет число жертв курения вейпов. В больницы доставлено больше тысячи человек. Число погибших от неустановленного недуга возросло до 18. Такие данные приводят американские центры по контролю и профилактике заболеваний. Точные причины болезни вейперов до сих пор не установлены. Значительная часть пострадавших — это мужчины в возрасте до 35 лет. Ранее власти США анонсировали запрет на электронные сигареты с добавками и ароматизаторами. Могут ли в России появиться жесткие ограничения на альтернативные системы курения? Выяснял Григорий Колганов.

Кашель, головная боль тошнота, лихорадка и потеря веса — симптомы, выявленные уже 1080 американцев. Точная причина загадочной болезни не установлена. Как отмечается в отчете, ни одно вещество в составе смесей не связывает всех пациентов. Однако уточняется, что в большинстве случаев курили не обычную жидкость — туда добавляли тетрагидроканнабинол, который содержится в конопле. Именно это сочетание винит во всех проблемах председатель правления Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем Максим Королев. Но власти, в том числе российские, вряд ли обратят внимание на эту деталь, а потому велики риски запрета подобных устройств, продолжает Королев: «Все эти случаи увязываются с сочетанием использования тетрагидроканнабинола и витамина Е. Готовых пузырьков с жидкостью для вейпа, который бы сочетал эти вещества, нет — это все самодеятельность вейперов. Все большие исследования не обнаруживают ничего, что говорило бы именно об опасности самого вейпа. Но в других странах, и мы тут, к сожалению, не исключение, это может привести к полному запрету вейпов».

Но опасения игроков рынка напрасны. В Госдуме не рассматривают столь жестких ограничений. Первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов объяснил “Ъ FM”, что действовать здесь нужно аккуратнее: «Полный абсолютный запрет, и все проблемы решены — так не бывает. Человек так устроен, что, как только мы что-то полностью запретим, начнет процветать черный рынок, а это еще хуже.

Я сторонник комплексного подхода: и запрет должен быть, и разъяснения, и реклама, и лечение».

Такой подход властей расстраивает члена экспертного совета Минздрава по борьбе с табаком Алексея Шабашова. Даже относительная безопасность вейпов и подобных устройств не доказана, и зачем России такая продукция, он не понимает: «Мы про вейпы ничего не знаем. Мы знаем, что это технические устройства, новые, основная задача которых — поставлять в человеческий организм ядовитое вещество — никотин. На основании этого многие страны просто запретили оборот этих изделий на своей территории. Зачем нам на рынке новое вредное неизведанное устройство? И как специалист общественного здоровья я категорически против».

Возможно, отказ от полного запрета альтернативных систем курения продиктован не только опасениями появления черного рынка. По данным «Интерфакса», с начала года акцизы на смеси для вейпов и прочие стики принесли российскому бюджету примерно 6,5 млрд руб. Конечно, это капля в море по сравнению с поступлениями от обычных сигарет — около 280 млрд за шесть месяцев. Но доходы казны от традиционного курения в последние годы неуклонно падают, а отчисления с электронных систем взлетели в 200 раз. Так что по части запретов власти могут руководствоваться экономическими соображениями, размышляет главный редактор журнала Tobacco Review Андрей Марков: «Легальный рынок сигарет падает. В связи с увеличением контрабанды, контрафакта, нелегального рынка, бюджет стал недобирать налоги. Поэтому им все равно надо будет добирать с чего-то, в данном случае с вейпов, с IQOS. Деньги здесь для них важнее, мне кажется, чем пресловутые ограничения во благо здоровья человека, так сказать».

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Полностью отказаться от вейпов пока решилась только Индия. При этом, по прогнозам аналитиков, через два года в мире будет 55 млн активных пользователей электронных сигарет. Но пугающая статистика загадочного заболевания курильщиков вряд ли пройдет незамеченной, так что, возможно, со временем рынок ограничит сам себя, не дожидаясь решения властей.

В конце сентября стало известно о срыве сделки между крупнейшими игроками рынка альтернативных систем курения. От слияния отказались производитель электронных сигарет Juul и владелец бренда IQOS. По оценкам аналитиков, если бы объединение состоялось, была бы создана табачная компания с капитализацией более $210 млрд.