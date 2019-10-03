СМИ: власти Гонконга намерены запретить ношение масок во время демонстраций

Как сообщает Financial Times, правительство Гонконга намерено запретить ношение масок во время массовых демонстраций или акций протеста. Глава Гонконга Кэрри Лам намерена вынести соответствующее предложение на обсуждение Кабинета министров уже завтра, 4 октября.

Для этого власти намерены ввести в стране режим ЧП, который значительно расширит их полномочия. К подобному шагу лидеры Гонконга не прибегали уже более полувека, а сам закон о введении чрезвычайных мер датирован 1922 годом, то есть эпохой, когда Гонконг еще был британской колонией.

Госпожа Лам решила прибегнуть к такой мере на фоне резкой эскалации конфликта местных жителей и властей, что привело к первому случаю применения огнестрельного оружия полицией.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».

Кирилл Сарханянц