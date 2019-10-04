Дагестанскому премьеру запросили строгий режим

Как стало известно “Ъ”, в завершающую стадию вступил процесс по громкому уголовному делу бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. В прениях сторон для обвиняемых в хищении бюджетных средств прокуроры потребовали семь и шесть лет строгого режима соответственно. Заседания проходят под усиленной охраной вооруженного спецназа, после того как один из адвокатов был арестован по обвинению в оказании давления на свидетелей.

Выступая в прениях сторон, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, которым было усилено гособвинение на процессе в Лефортовском суде, попросил приговорить Абдусамада Гамидова к семи, а Раюдина Юсуфова к шести годам лишения свободы.

Особое возмущение у стороны защиты вызвал тот факт, что, по мнению гособвинения, бывшие чиновники должны отбывать наказание в колонии строгого режима.

Между тем ст. 58 УК РФ указывает, что строгий режим может быть назначен только лицам, которые совершили особо тяжкое преступление или в действиях которых имеется опасный рецидив. При этом господа Гамидов и Юсуфов впервые привлекаются к уголовной ответственности, а вменяемая им в вину статья относится к категории тяжких, а не особо тяжких преступлений.

По версии следствия, в 2015–2016 годах господа Гамидов и Юсуфов похитили 41 млн руб. при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан, который сейчас функционирует. Изначально их обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а потом в такой же растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

38 томов расследования по требованию Генпрокуратуры рассматриваются в закрытом режиме. Тем не менее стало известно, что около месяца назад представители потерпевшей стороны, которой Следственный комитет России признал КУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», заявили, что никакого имущественного вреда подсудимые не причинили, отказавшись подавать к ним иск о возмещении ущерба. После этого по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия «путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенного с шантажом и совершенного организованной группой» (ч. 1 ст. 294 и ч. 4 ст. 309 УК РФ) был арестован защитник господина Юсуфова Дагир Хасавов, а новые представители потерпевшего заявили о виновности подсудимых, подав иск на сумму, указанную в деле.

Вчера в суде выступили адвокаты господина Гамидова, потребовавшие полностью оправдать его. «Мы считаем, что не было самого события преступления»,— пояснил “Ъ” защитник экс-премьера Дагестана Эдуард Исецкий. Ожидается, что на следующем заседании выступят защитники Раюдина Юсуфова, которые заменили арестованного коллегу и еще готовятся к процессу, после чего судья удалится на вынесение приговора.

Сергей Сергеев