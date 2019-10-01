В Смольном допускают повышение стоимости проезда на общественном транспорте на 5 рублей

Власти Петербурга не исключают подорожания проезда на общественном транспорте. Как заявил глава комитета по финансам Алексей Корабельников, подорожание может составить 5 рублей.

По его словам, решение по повышению тарифов в 2020 году прорабатывается, но «есть понимание, что как минимум разовый проезд должен подорожать существенно — на 5 рублей или выше», сообщает «Интерфакс». Глава комитета добавил, что разовыми поездками, в основном, пользуются туристы, поэтому субсидировать их нет оснований.

Ранее власти города заявляли, что в будущем году стоимость проезда в метро в Петербурге составит 47 рублей, на наземном общественном транспорте — 42 рубля.