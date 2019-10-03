«Мираторг» привели к консервации

Куряне, выступавшие против строительства «Мираторгом» двух свинокомплексов в Фатежском и Поныровском районах, добились прекращения их возведения. После выявления строительства без разрешительной документации власти региона приостановили стройку до получения документов, а теперь объявили о «консервации» объектов и проведении публичных слушаний об их дальнейшей судьбе. Фактически «Мираторгу» дают еще несколько месяцев для оформления документации, но протестующие жители на слушаниях намерены высказаться за снос объектов: они опасаются, что анонсированная «консервация» приведет к фактической достройке почти готовых комплексов, после чего они могут быть запущены в любой момент.

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, в конце прошлой недели заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев посетил село Верхний Любаж Фатежского района, где встретился с инициативной группой жителей, выступающих против строительства. Как сообщили “Ъ-Черноземье” члены инициативной группы, господин Стародубцев заявил о предстоящем проведении новых публичных слушаний по вопросу строительства: по его словам, если большинство населения выскажется против свинокомплекса, достраиваться он не будет, а недострой может быть снесен.

Жители Верхнего Любажа Фатежского района и Ольховатки Поныровского района уже несколько месяцев добиваются прекращения строительства объектов. Изначально они заявляли, что возведение свинокомплексов ведется с нарушениями и в непосредственной близости от сел, что ухудшит экологическую ситуацию. Также активисты взывали к исторической памяти, которую, по их мнению, мог осквернить запах от комплексов: Ольховатка была ключевым направлением боев на северном фасе Курской дуги в июле 1943 года, а в 9 км от нее находится мемориальный комплекс «Ангел мира». Активисты (в их число вошел примерно каждый десятый житель сел) написали целый ряд обращений в надзорные органы и органы власти разных уровней, пытаясь остановить строительство. В результате выяснилось, что два объекта возводились без разрешительной документации. После этого областные власти объявили о приостановке стройки и привлечении «Мираторга» к административной ответственности. Но и после этого жители сообщали о продолжении работ возле строительной площадки. В «Мираторге» публично эти сообщения не комментировали. Зато в начале августа, чтобы убедиться в остановке стройки, на объекты приехали областные чиновники. Тогда врио начальника регионального госстройнадзора Татьяна Березникова заявила, что в адрес глав муниципальных образований направят уведомления о самовольной постройке, а по истечении 20 дней местные власти «принимают одно из двух решений: либо снос и обращение в суд, либо приведение в соответствие; в соответствие — это значит выдача разрешения на строительство».

Пока что привести стройку «в соответствие» «Мираторг» не смог. В администрации Курской области “Ъ-Черноземье” рассказали, что в Фатежском и Поныровском районах планируется «консервация строительства» свинокомплексов «Мираторга»: «Это необходимая мера в связи с отсутствием у компании разрешительной документации… В связи с этим строительные работы смогут быть возобновлены только на законных основаниях». Но по вопросу возможного дальнейшего строительства будут проведены публичные слушания, подчеркнули в областной администрации. Вопрос о сносе объектов «в данный момент не рассматривается», отметили там. В «Мираторге» в течение двух дней не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”.

По итогам встречи с вице-губернатором Стародубцевым, прошедшей в конце прошлой недели, жители Верхнего Любажа направили в СМИ открытое письмо к губернатору Роману Старовойту. «У нас в селе уже проходили публичные слушания, где люди категорически и единогласно проголосовали против соседства с очередным свинарником, который на тот момент был уже частично построен без всякой разрешительной документации,— констатируется в письме.— Население собрало порядка тысячи подписей против строительства. Но если нужно провести еще раз слушания, то мы готовы еще раз высказать свои непоколебимые позиции. Даже несмотря на то, что “Мираторг” под угрозой увольнения собирает подписи со своих работников (проживающих в селе.— “Ъ”) за строительство свинокомплекса».

Комплексы находятся в высокой степени готовности: в частности, объект на 5 тыс. маточного поголовья в Поныровском районе мог быть сдан в сентябре 2019 года, если бы не приостановка строительства летом. Активисты опасаются, что «консервация» будет фактически означать достройку. «Мы против консервации. “Мираторгу” осталось только обшить стены и доделать крышу. Они и сейчас ведут мелкие работы с инфраструктурой, обеспечивают функционирование электросетей»,— сказала “Ъ-Черноземье” депутат Верхнелюбажского сельсовета, член инициативной группы Юлия Гнездилова. По словам члена инициативной группы Ольховатского сельсовета Татьяны Богдановой, местная администрация обязала «Мираторг» привести документы в соответствие до 16 марта 2020 года, госстройнадзор отвел срок до 1 декабря 2019-го. «Жители категорически против консервации с достройкой крыши и стен. Мы выскажем свою позицию на слушаниях и пойдем до конца, будем добиваться сноса»,— сказала госпожа Богданова.

Олег Мухин