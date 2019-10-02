Главные новости к утру 2 октября

Генерал-полковник Геннадий Корниенко, возглавлявший ФСИН с 2012 года, в ближайшее время будет отправлен в отставку. По информации источника “Ъ”, генерал-полковник месяц назад подал рапорт об уходе в отставку в связи с выслугой лет. 30 сентября Геннадию Корниенко исполнилось 65 лет. Подробнее

Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России. Указ был подписан несколько недель назад, но официально не опубликован.

Футболисты российского «Локомотива» проиграли испанскому «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Подробнее

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и экс-посол США на Украине Мари Йованович согласились дать показания в Конгрессе в рамках расследования вопроса о возможности вынесения импичмента президенту Дональду Трампу. Конфликт вокруг господина Трампа разгорелся после обнародования его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. О последствиях скандала

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Украины депутата Верховной рады Николая Рудьковского. Подпав под следствие на родине, Николай Рудьковский бежал в Россию, где его обвинили в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году.

Северная Корея провела пуск неопознанного снаряда. Пуск был осуществлен в районе города Вонсан в провинции Канвондо. Снаряд запустили в направлении моря.

Конгресс и Госдеп США предварительно одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin стоимостью $39 млн. Помощники конгрессменов рассказали, что окончательное одобрение на продажу ожидается в скором времени.

Банк России разместил 13,4% всех своих золотовалютных активов в Китае. Таким образом, Китай занял первое место по иностранным вложениям.

О предстоящих 2 октября событиях читайте в анонсе “Ъ”.