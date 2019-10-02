Волкер и экс-посол США на Украине дадут показания в Конгрессе США

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и экс-посол США на Украине Мари Йованович согласились дать показания в Конгрессе в рамках расследования вопроса о возможности вынесения импичмента президенту Дональду Трампу. Конфликт вокруг господина Трампа разгорелся после обнародования его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Законодатели хотят выяснить, действительно ли господин Волкер, выступая от имени США, помогал частному лицу, адвокату президента Руди Джулиани, устанавливать контакты с украинскими властями.

Курт Волкер выступит перед тремя комитетами Палаты представителей Конгресса за закрытыми дверями 3 октября. Госпожа Йованович — 11 октября, передает AP.

Сейчас американские конгрессмены требуют рассекретить еще одни переговоры Дональда Трампа. На этот раз с президентом РФ Владимиром Путиным.

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