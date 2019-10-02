Главные анонсы 2 октября

В Москве стартует форум «Российская энергетическая неделя». Ожидается, что работе форума примет участие президент России Владимир Путин. Тема дискуссии — «Энергетическое партнерство для устойчивого развития». В рамках форума господин Путин встретится с главой компании ExxonMobil Дарреном Вудсом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Какие темы планируется обсудить на «Валдае»

Тушинский суд в Москве рассмотрит иски диспетчерской службы «М.Такси Коммуникации» и продолжит рассматривать иск ООО «Анкор» (ресторан «Армения») к организаторам несанкционированных акций в Москве. Общая сумма ущерба, по данным истцов, превысила превышает 14 млн руб.

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Ивану Подкопаеву, осужденному на три года колонии по делу о массовых беспорядках в Москве. По версии следствия, он на акции «распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии».

Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит иски уволенных из-за дела Ивана Голунова бывшего сотрудника полиции Андрея Щирова и экс-сержанта полиции Романа Феофанова. В заявлениях они указали, что считают свое увольнение из органов внутренних дел незаконным. О деле.

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор основателю сети «Корчма "Тарас Бульба"» Юрию Белойвану по делу о неуплате налогов на 650 млн руб. Басманный суд Москвы в июле приговорил его к двум годам колонии. О приговоре.

В Московском театре мюзикла пройдет церемония вручения российской национальной премии «Тэфи» за достижения в области телевизионных искусств. Мероприятие впервые пройдет при поддержке ювелирной компании Mercury. О лауреатах прошлого года.

В Санкт-Петербурге пройдет матч группового этапа Лиги чемпионов UEFA «Зенит» (Россия)—«Бенфика» (Португалия). Первый матч группового турнира «Зенита» с французским «Лионом» закончился ничьей.

В США стартует регулярный сезон НХЛ. С нового сезона матчи НХЛ в России будет транслировать «Яндекс».