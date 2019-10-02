КНДР провела очередной пуск неопознанного снаряда

Северная Корея провела пуск неопознанного снаряда, сообщает Reuters со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Пуск был осуществлен в районе города Вонсан в провинции Канвондо. Снаряд запустили в направлении моря.
В Береговой охране Японии заявили, что КНДР, по всей видимости, испытала ракету.
В сентябре Северная Корея запустила два снаряда из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. В августе КНДР сообщила об успешных испытаниях новой ракетной установки. Они состоялись под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына.
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