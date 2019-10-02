Липецкий аэропорт долетел до генерала

В липецком аэропорту (контролируется администрацией региона) меняется директор. Этот пост вместо 71-летнего Владимира Малахова, руководившего аэропортом более десяти лет, займет экс-глава регионального УМВД 48-летний Михаил Молоканов. Владимира Малахова называют креатурой экс-губернатора Липецкой области, ныне сенатора от региона Олега Королева, но считают, что основной причиной увольнения все же стал возраст. При этом выбор на смену господину Малахову человека, ранее не работавшего в авиации, вызывает у участников рынка недоумение.

О своем уходе с поста директора липецкого аэропорта “Ъ-Черноземье”рассказал сам господин Малахов. «2 октября — мой последний рабочий день. Я написал заявление об уходе по собственному желанию. Я не ухожу обиженным, в конце августа меня наградили медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени», — рассказал Владимир Малахов. По его словам, у него есть предложения в Воронежской области, однако от более подробных комментариев по поводу будущего места работы воздержался.

По данным “Ъ-Черноземье”, на место господина Малахова придет Михаил Молоканов, с 2015 по 2019 год возглавлявший управление МВД по Липецкой области. Он должен приступить к исполнению своих обязанностей с 3 октября. Связаться с ним вчера не удалось. В пресс-службе администрации Липецкой области не комментировали смену кадров. Владимир Малахов не стал оценивать возможную кандидатуру своего преемника, лишь выразил надежду, что новый директор сработается с коллективом.

Вся карьера Михаила Молоканова связана с работой в полиции. Он начинал в 1996 году в Волгоградской области оперуполномоченным, затем работал в структуре управления собственной безопасности и в итоге дослужился до заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. В начале сентября был уволен с поста начальника управления МВД по Липецкой области.

Владимиру Малахову 71 год, из них 47 лет работал в авиации. Карьеру начинал в воронежском объединенном авиаотряде, работал в представительстве гражданской авиации в ГДР. С июня 2006 года по ноябрь 2006 года возглавлял управлявшее тогда воронежским аэропортом ОАО «Авиакомпания “Воронежавиа”». С декабря 2006-го — директор липецкого аэропорта.

По итогам 2007 года пассажиропоток липецкого аэропорта составлял около 30 тыс. человек, в 2018-м — 79,5 тыс. человек. За первое полугодие 2019-го он достиг 42,1 тыс. человек. Отметим, что показатель снижался во время активной реконструкции аэропорта, которая началась в 2013 году. По итогам 2014 года пассажиропоток составлял 13,8 тыс. человек, но уже в 2015-м он вырос до 49,8 тыс. и с тех пор увеличивался. Первый этап реконструкции завершился в 2014-м, на эти работы было выделено 780 млн руб. федеральных и около 500 млн руб. областных бюджетных средств. В дальнейшем основной груз финансирования лег на региональную казну. В 2017 году после завершения очередного этапа были открыты новая рулежная дорожка и перрон с тремя стоянками для среднемагистральных широкофюзеляжных самолетов Airbus 319 и 320, Boeing 737-700, 737-800. В 2018-м региональное дорожное агентство сообщало, что выделить 1,8 млрд руб. на работы также может Росавиация. В 2016 году получил статус международного аэропорта федерального значения. В 2018 году выполнялись регулярные полеты в Анапу, Екатеринбург, Кострому, Краснодар, Москву, Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. Сейчас из Липецка можно улететь в Екатеринбург, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка ОГКП «Липецкий аэропорт» составила 44,4 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.

Как поменялось руководство в крупнейшем аэропорте Черноземья Читать далее

Собеседники “Ъ-Черноземье” вчера позитивно оценивали работу Владимира Малахова. «Мы давно знакомы, ведь Владимир Иванович начинал работать в воронежском аэропорту. Под его руководством липецкий аэропорт поступательно развивался от года к году, потребности Липецка он удовлетворяет и работает в соответствии со своими техническими возможностями», — отметил первый заместитель гендиректора воронежского аэропорта Андрей Шагунов.

Директор курского аэропорта Валерий Стоянов также отметил успехи липецкого аэропорта в вопросах привлечения инвестиций в реконструкцию. «Однако назначение на должность директора аэропорта человека, не имеющего отношения к авиации, выглядит странным. Я, честно говоря, не представляю, как на этом посту может быть человек из другой отрасли», — отметил господин Стоянов.

«Владимир Иванович — легенда гражданской авиации. Он очень много сделал для развития отрасли и в Воронеже, и в Липецке. Наш аэропорт развивается только благодаря его профессионализму. Конечно, Владимир Иванович и сам понимает: возрастной фактор хоть и не хочется учитывать, но приходится. Я думаю, это естественный процесс смены поколений», — отметил экс-глава региона, сенатор от Липецкой области Олег Королев.

Владимир Малахов — креатура именно господина Королева, руководившего Липецкой областью 26 лет до осени 2018 года. С момента прихода к власти Игоря Артамонова кадровые изменения в регионе коснулись не только администрации региона и города, но и важнейших структур с долями собственности обладминистрации: в частности, с поста гендиректора ОЭЗ «Липецк» ушел Иван Кошелев, возглавлявший ОЭЗ в течение семи лет. Его сменил топ-менеджер Центрально-Черноземного банка Сбербанка Дмитрий Дударев. Однако собеседники “Ъ-Черноземье” вчера сошлись во мнении, что решающим фактором при увольнении Владимира Малахова стал все-таки возраст.

Мария Старикова, Александр Прытков