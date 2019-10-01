Главой воронежского аэропорта назначен экс-директор томского

На должность гендиректора междунарожного аэропорта Воронеж назначен Роман Фроленко, до этого в течение пяти лет возглавлявший международный аэропорт Томск (Богашево), сообщила пресс-служба аэропорта со ссылкой на приказ от 30 сентября. Решение о назначении было принято советом директоров холдинга «Новапорт», в состав которого входят оба аэропорта — и Томск, и Воронеж.

С авиационной отраслью новый руководитель аэропорта Воронеж связан более 20 лет. В разное время он работал в крупнейших российских авиакомпаниях, а за время работы в международном аэропорту Томск смог «вывести его в число наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения с пассажиропотоком до 1 млн человек в год», уточнили в пресс-службе аэропорта.

В числе приоритетов на ближайшие три года, которые обозначены перед господином Фроленко, — строительство нового аэровокзального комплекса, выход на новый уровень обслуживания клиентов и значительное увеличение пассажиропотока с достижением в пятилетней перспективе показателя 2,5 млн человек в год.

Напомним, что в состав «Новапорта» аэропорт Воронеж вошел летом после покупки структурой холдинга управляющего аэропортом юрлица ООО «УК "Авиасервис"» у местной финансовой компании «Аксиома». Гендиректором аэропорта ранее был Александр Белевич.

Подробнее о смене собственника аэропорта читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежский аэропорт встроили в холдинг».

Ирина Лобанова