Немецкие журналисты обвинили Зеленского в оскорблении правительства ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом, пишет Der Spiegel. Во время беседы он согласился со словами американского президента о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель ничего не делает для Украины, при этом ее дипломатические заслуги отмечены не были. Это вызвало возмущение в Берлине.

«Да, вы абсолютно правы. Не на 100%, а на все 1000%, и я вот что вам скажу. Я разговаривал с Ангелой Меркель, и я встречался с ней. Я встречался и разговаривал с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно много в сфере санкций. Они не усиливают санкции. Они не работают на Украину так, как должны»,— сказал во время телефонного разговора Владимир Зеленский.

Беседа Владимира Зеленского и Дональда Трампа не предназначалась для широкой публики, и поэтому к ней стоит отнестись со всей серьезностью, отмечает Der Spiegel. Издание поставило вопрос о том, каким будет ответ правительства ФРГ.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Напомним, расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского опубликовали на сайте Белого дома 25 сентября после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Поводом стало то, что американский президент якобы призывал Владимира Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».