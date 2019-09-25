ФСБ берет по полной программе

Как стало известно “Ъ”, Лефортовский райсуд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу. Сделано это было по ходатайству следователей ФСБ в рамках громкого уголовного дела бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник, в свое время являвшийся одним из создателей различных компьютерных систем как для ФСС, так и других ведомств — налоговиков и правительства Москвы, свою вину категорически отрицает.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), в отношении 60-летнего Сергея Ковалевского было возбуждено следователем СУ ФСБ РФ. В рамках расследования ему было предъявлено официальное обвинение, после чего следователь обратился в Лефортовский райсуд с ходатайством об аресте компьютерной программы, созданной господином Ковалевским. По некоторым данным, речь идет об одном из вариантов единой интегрированной информационной системы «Соцстрах».

Следствие посчитало, что если по уголовному делу может быть применена конфискация, то на компьютерную программу необходимо наложить арест.

В подтверждение своих слов представитель ФСБ предоставил копии исковых заявлений, из которых следовало, что Сергей Ковалевский является гражданским ответчиком. Защитники обвиняемого протестовали против удовлетворения требований контрразведчиков. Они настаивали, что программа «не является разновидностью имущества», а обвинение, предъявленное их клиенту, необоснованно. Впрочем, как Лефортовский суд, так и апелляционная инстанция Мосгорсуда пришли к выводу, что компьютерную программу можно признать «предметом преступления», а рассматривать обоснованность обвинений необходимо при проведении процесса по существу. В результате арест на программу был оставлен в силе.

Надо отметить, что пока нет достоверных данных о том, какая мера пресечения избрана для самого господина Ковалевского. Ст. 285 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы и относится к категории тяжких преступлений, по обвинению в которой чаще всего избирается мера пресечения в виде заключения в СИЗО. Однако в базе данных Лефортовского суда никаких упоминаний о заседании с участием Сергея Ковалевского нет.

Уроженец тюменского города Ишима сделал в Москве блестящую карьеру, окончив в свое время с отличием знаменитый МИФИ по специальности «автоматизированные системы управления реального времени». После этого вся его дальнейшая работа была связана с разработкой моделей, методов и средств создания распределенных интегрированных информационных систем для управления городским хозяйством, различными ведомствами и организациями. При этом господин Ковалевский последовательно защитил кандидатскую и докторские диссертации по данной теме, став признанным специалистом в своей области. В 1997 году Сергей Ковалевский пришел на работу в ФСС, заняв сначала пост советника председателя, а затем его заместителя, в ранге которого числился до 2010 года. Основной задачей господина Ковалевского была кардинальная реорганизация компьютерного обеспечения ведомства, в том числе создание системы «Соцстрах», включающей два десятка подсистем, обеспечивающих автоматизацию и учет всей деятельности фонда. Судя по многочисленным интервью господина Ковалевского, с поставленными задачами он успешно справлялся. Однако в 2010 году по представлению Генпрокуратуры его за различные нарушения уволили из фонда. После отставки господином Ковалевским и его подрядчиками по контрактам на 700 млн руб. были инициированы судебные иски к ФСС. Фонду удалось доказать свое право на систему «Соцстрах» и добиться отклонения поданных к нему заявлений.

По некоторым данным, следователи ФСБ считают, что Сергей Ковалевский, зарегистрировав права на использование созданной им компьютерной программы, внедрил ее в ФСС, получая за это серьезное вознаграждение.

По мнению чекистов, таким образом он причинил крупный ущерб фонду, который уже признан потерпевшим по делу. Потом ученый-программист ушел из ФСС, перейдя на преподавательскую работу в родной МИФИ, однако позже стал фигурантом уголовного дела.

Адвокат Сергея Ковалевского заявил “Ъ”, что не готов давать комментарии без согласования со своим клиентом, который пока «находится на лечении».

Сергей Сергеев, Анастасия Мануйлова