Валентину Горбунову ищут выход

Депутаты от оппозиции в Мосгордуме, которых в новом созыве почти втрое больше, чем в прежнем, не отказываются от идеи добиться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Об этом “Ъ” сообщили лидеры трех оппозиционных фракций в столичном парламенте. По словам электорального юриста Романа Смирнова, отправить в отставку главу избиркома субъекта РФ довольно сложно: для этого необходимо документально подтвержденные нарушения или же решение суда. Более доступный вариант — добиться от Валентина Горбунова добровольного сложения полномочий, срок которых истекает в 2021 году. Источник “Ъ” в Центризбиркоме сообщил, что принципиальное решение по уходу Валентина Горбунова уже есть, однако каким способом это будет сделано, пока не ясно.

Спустя несколько дней после выборов в Мосгордуму избранные депутаты стали делать заявления о намерении добиваться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова из-за нечестной, по их мнению, избирательной кампании. Так, например, 13 избранных депутатов от КПРФ опубликовали открытое письмо, одним из пунктов которого было требование уволить господина Горбунова и переформировать состав городской избирательной комиссии. Позднее, уже на присяге, с аналогичным заявлением выступили еще несколько представителей оппозиции, в частности Евгений Ступин от КПРФ, Максим Круглов и Сергей Митрохин от «Яблока». По их мнению, именно Валентин Горбунов должен нести ответственность за отказ в регистрации ряда кандидатов несистемной оппозиции и даже за уголовное преследование ряда участников несанкционированных митингов протеста.

Напомним, в новом составе Мосгордумы созданы фракции четырех политических партий: «Единой России», КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России». Также в новом созыве продолжает действовать депутатское объединение «Моя Москва», лояльное к ЕР. Оппозиция в новом созыве утроила свое присутствие: так в новом парламенте ее представляют 20 депутатов из 45 (в прошлом созыве работало 7 депутатов от оппозиции). При этом некоторые депутаты оппозиционных фракций в ряде случаев уже поддержали решения «Единой России»: например, зампред Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ) на первом заседании проголосовал за назначение руководителем столичного парламента единоросса Алексея Шапошникова, хотя конкуренцию ему составляла коммунист Елена Шувалова.

Через неделю после инаугурации “Ъ” опросил лидеров оппозиционных фракций Мосгордумы о том, сохраняют ли они свои намерения в отношении господина Горбунова и каким образом будут добиваться его отставки.

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин сообщил “Ъ”, что этот вопрос вынесен на заседание бюро московского горкома КПРФ вечером 24 сентября: «Мы проработаем это вопрос с юридической точки зрения: как организовать наши действия, чтобы в дальнейшем грамотно сформировать претензии к Мосгоризбиркому и добиваться отставки Валентина Горбунова». Руководитель фракции «Яблока» Максим Круглов заявил, что они поддерживают коллег от КПРФ и в конце этой недели на заседании фракции также поднимут этот вопрос. «Я думаю, что мы с фракцией КПРФ обсудим консолидированные действия в этом направлении,— сказал Максим Круглов.— Этот вопрос стоит первым пунктом среди политических направлений нашей работы». Руководитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Тимонов сообщил “Ъ”, что на этой неделе они также включат в повестку заседания фракции вопрос об отставке Валентина Горбунова: «Я считаю, что если выборы в плане фальсификаций были достаточно пристойными, то манипуляции на ранних этапах электорального цикла были масштабными и грубыми. Моя личная позиция: это был полнейший беспредел, и необходимо, чтобы за него кто-то ответил»,— сказал господин Тимонов.

Согласно регламенту Мосгоризбиркома, председатель избирается тайным голосованием членов комиссии на пять лет, кандидатуру председателя выдвигает ЦИК. Валентин Горбунов возглавляет МГИК с 1995 года, последний раз переизбрался в 2016 году, его полномочия истекают в 2021 году. «На практике основная масса руководителей избирательных комиссий субъектов РФ складывают полномочия по собственному желанию, так как для отставки должны быть очень веские доказательства,— пояснил “Ъ” электоральный юрист Роман Смирнов.— Причиной для отставки может быть постановление суда по уголовному или административному делу по нарушению избирательных прав. Либо должны быть обнаружены факты, в связи с которыми он не может быть членом избирательной комиссии, например иностранное гражданство, счета за рубежом, факты коррупции. И это должно быть задокументировано». По словам юриста, на данный момент нет оснований для отправки Валентина Горбунова в отставку. «При этом ЦИК располагает достаточно большим арсеналом механизмов, чтобы объяснить председателю избирательной комиссии, что он не соответствует занимаемой им должности»,— отметил господин Смирнов.

Глава ЦИКа Элла Памфилова неоднократно обещала добиться увольнения Валентина Горбунова.

Например, на встрече с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным в августе она отметила, что ЦИК может выразить ему вотум недоверия: «Это назрело. Он знает, Горбунов, я не скрываю это. Еще полтора года назад обращалась к Собянину, что пора менять, Москва такой город. Но Москва решила так». Затем в интервью “Ъ” госпожа Памфилова уточнила, что после выборов ЦИК проведет полный всесторонний анализ правомерности действий московских избирательных комиссий и вернется к кадровым вопросам. Источник в ЦИКе сообщил “Ъ”, что вопрос с отставкой Валентина Горбунова уже практически решен: «Он уйдет, но как именно, пока непонятно». Трудность, по его словам, в том, что председателя избиркома выбирают тайным голосованием комиссии и уволить его можно также решением комиссии либо в результате его личного решения сложить с себя полномочия.

Сам господин Горбунов за прошедшую избирательную кампанию несколько раз прокомментировал свою возможную отставку: например, в июле он заявил журналистам, что был рекомендован на свой пост Центризбиркомом и ему доверяют. «Считаю, что у меня есть еще возможность передавать свой опыт, растить молодежь, готовить смену... Мы все готовим смену»,— сказал тогда глава Мосгоризбиркома.

Елена Рожкова, Ангелина Галанина