Осужденным по «делу 27 июля» грозят новые сроки

Кириллу Жукову и Евгению Коваленко, осужденным за «применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированных акций в Москве, могут грозить новые суды. Об этом “Ъ” рассказали адвокаты господ Жукова и Коваленко, приговоренных ранее к трем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно. По словам защитников, Следственный комитет России (СКР) продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) во время протестной акции в Москве 27 июля. В материалах дела Евгения Коваленко появился запрос следователя по особо важным делам Ивана Чибисова на допрос господина Коваленко «в рамках расследования уголовного дела №11902450046000029». Это номер дела о беспорядках, по которому в июле, августе и сентябре были задержаны 16 человек.

В ближайшее время СКР планирует допросить 48-летнего сотрудника Московской железной дороги Евгения Коваленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. «Прошу разрешить проведение следственных действий в условиях СИЗО-1 с осужденным Евгением Коваленко»,— говорится в запросе старшего следователя по особо важным делам Ивана Чибисова на имя судьи Мещанского суда Олеси Менделеевой. Документ в понедельник опубликовал адвокат господина Коваленко Мансур Гильманов, по словам которого «СКР продолжает расследование дела о массовых беспорядках», а запрос господина Чибисова «почему-то появился в материалах уголовного дела, возбужденного по ст. 318 УК РФ».

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Напомним, 4 сентября Мещанский суд приговорил Евгения Коваленко к трем с половиной годам колонии общего режима за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ. Господин Коваленко во время протестной акции 27 июля бросил урну в сторону полицейского и был задержан в тот же день.

«Исходя из запроса (следователя Чибисова.— “Ъ”) я предполагаю, что Коваленко подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 212 УК РФ,— рассказал “Ъ” адвокат Мансур Гильманов.— Для Евгения это может означать угрозу второго обвинительного приговора, а значит, и увеличение срока лишения свободы. Тот факт, что СКР расследует дела, относящиеся к одному времени и к одним и тем же событиям отдельно, говорит, что в дальнейшем не будет никакого поглощения одного приговора другим».

Господин Гильманов также подчеркнул, что «отдельное расследование дел противоречит законодательству РФ», так как для объективного всестороннего исследования обстоятельств «требовалось единое расследование».

Светлана Байтурина, адвокат Кирилла Жукова, приговоренного к трем годам колонии за «удар по шлему росгвардейца», предполагает, что запрос следователя Чибисова попал в материалы дела Евгения Коваленко «по ошибке». «Дело №29 (разговорное обозначение уголовного дела о массовых беспорядках по последним цифрам номера.— “Ъ”) никуда не делось. Приговор Кириллу вынесен по ч. 1 ст. 318 УК РФ, несмотря на то что вещественные доказательства — диски с видеозаписями — приобщались к материалам из основного дела по ст. 212,— объяснила госпожа Байтурина.— Все изъятые у Кирилла вещи во время обыска тоже приобщены к основному делу. То есть формально расследование продолжается, уголовное преследование по ст. 212 УК РФ не прекращено, и это противоречит законодательству».

Ильнур Шарапов, адвокат Данила Беглеца, заключившего сделку со следствием и приговоренного к двум годам колонии по ч. 1 ст. 318 УК РФ, рассказал “Ъ”, что условия сделки предполагали отмену преследования по 212-й статье. «Изначально Беглец был задержан по подозрению в совершении этого преступления, но позже обвинение было переквалифицировано на ст. 318 УК РФ. Следователь клялся и божился, что принято решение о вменении в вину только одной статьи, по которой в итоге и был осужден Данил»,— сообщил господин Шарапов. Он подтвердил информацию о продолжающемся расследовании СКР и выразил надежду, что «Беглецу не будет предъявлено обвинение по второму уголовному делу».

Напомним, в июле, августе и сентябре по подозрению в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) 27 июля в Москве были задержаны 16 человек. Шестерым из них в итоге были предъявлены только обвинения в преступлении, предусмотренном ст. 318 УК РФ: Данилу Беглецу, Евгению Коваленко, Кириллу Жукову, Айдару Губайдуллину, Никите Чирцову, Эдуарду Малышевскому. В отношении Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева СКР прекратил уголовное преследование. Еще двум фигурантам — Сергею Фомину и Егору Жукову — изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Позднее вменяемое в вину Егору Жукову преступление по ч. 2 ст. 212 переквалифицировали на ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). В СИЗО остаются еще двое фигурантов — Самариддин Раджабов, обвиняемый в причинении вреда сотруднику Росгвардии в результате броска пластиковой бутылки, и Алексей Миняйло — ему вменяется в вину участие в массовых беспорядках, несмотря на то что господин Миняйло, согласно доводам адвокатов, в момент протестов 27 июля находился в Хамовническом суде Москвы. Иван Подкопаев осужден 3 сентября по ч. 2 ст. 212 УК РФ в особом порядке после заключения сделки со следствием на три года колонии.

23 сентября СКР подал в Басманный суд три ходатайства о продлении меры пресечения Самариддину Раджабову, Егору Жукову и Алексею Миняйло до 27 декабря.

Мария Старикова