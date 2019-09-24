Осужденным по «делу 27 июля» грозят новые сроки

Кириллу Жукову и Евгению Коваленко, осужденным за «применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированных акций в Москве, могут грозить новые суды. Об этом “Ъ” рассказали адвокаты господ Жукова и Коваленко, приговоренных ранее к трем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно. По словам защитников, Следственный комитет России (СКР) продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) во время протестной акции в Москве 27 июля. В материалах дела Евгения Коваленко появился запрос следователя по особо важным делам Ивана Чибисова на допрос господина Коваленко «в рамках расследования уголовного дела №11902450046000029». Это номер дела о беспорядках, по которому в июле, августе и сентябре были задержаны 16 человек.
В ближайшее время СКР планирует допросить 48-летнего сотрудника Московской железной дороги Евгения Коваленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. «Прошу разрешить проведение следственных действий в условиях СИЗО-1 с осужденным Евгением Коваленко»,— говорится в запросе старшего следователя по особо важным делам Ивана Чибисова на имя судьи Мещанского суда Олеси Менделеевой. Документ в понедельник опубликовал адвокат господина Коваленко Мансур Гильманов, по словам которого «СКР продолжает расследование дела о массовых беспорядках», а запрос господина Чибисова «почему-то появился в материалах уголовного дела, возбужденного по ст. 318 УК РФ».
Напомним, 4 сентября Мещанский суд приговорил Евгения Коваленко к трем с половиной годам колонии общего режима за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ. Господин Коваленко во время протестной акции 27 июля бросил урну в сторону полицейского и был задержан в тот же день.
«Исходя из запроса (следователя Чибисова.— “Ъ”) я предполагаю, что Коваленко подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 212 УК РФ,— рассказал “Ъ” адвокат Мансур Гильманов.— Для Евгения это может означать угрозу второго обвинительного приговора, а значит, и увеличение срока лишения свободы. Тот факт, что СКР расследует дела, относящиеся к одному времени и к одним и тем же событиям отдельно, говорит, что в дальнейшем не будет никакого поглощения одного приговора другим».
Светлана Байтурина, адвокат Кирилла Жукова, приговоренного к трем годам колонии за «удар по шлему росгвардейца», предполагает, что запрос следователя Чибисова попал в материалы дела Евгения Коваленко «по ошибке». «Дело №29 (разговорное обозначение уголовного дела о массовых беспорядках по последним цифрам номера.— “Ъ”) никуда не делось. Приговор Кириллу вынесен по ч. 1 ст. 318 УК РФ, несмотря на то что вещественные доказательства — диски с видеозаписями — приобщались к материалам из основного дела по ст. 212,— объяснила госпожа Байтурина.— Все изъятые у Кирилла вещи во время обыска тоже приобщены к основному делу. То есть формально расследование продолжается, уголовное преследование по ст. 212 УК РФ не прекращено, и это противоречит законодательству».
Ильнур Шарапов, адвокат Данила Беглеца, заключившего сделку со следствием и приговоренного к двум годам колонии по ч. 1 ст. 318 УК РФ, рассказал “Ъ”, что условия сделки предполагали отмену преследования по 212-й статье. «Изначально Беглец был задержан по подозрению в совершении этого преступления, но позже обвинение было переквалифицировано на ст. 318 УК РФ. Следователь клялся и божился, что принято решение о вменении в вину только одной статьи, по которой в итоге и был осужден Данил»,— сообщил господин Шарапов. Он подтвердил информацию о продолжающемся расследовании СКР и выразил надежду, что «Беглецу не будет предъявлено обвинение по второму уголовному делу».
Напомним, в июле, августе и сентябре по подозрению в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) 27 июля в Москве были задержаны 16 человек. Шестерым из них в итоге были предъявлены только обвинения в преступлении, предусмотренном ст. 318 УК РФ: Данилу Беглецу, Евгению Коваленко, Кириллу Жукову, Айдару Губайдуллину, Никите Чирцову, Эдуарду Малышевскому. В отношении Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева СКР прекратил уголовное преследование. Еще двум фигурантам — Сергею Фомину и Егору Жукову — изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Позднее вменяемое в вину Егору Жукову преступление по ч. 2 ст. 212 переквалифицировали на ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). В СИЗО остаются еще двое фигурантов — Самариддин Раджабов, обвиняемый в причинении вреда сотруднику Росгвардии в результате броска пластиковой бутылки, и Алексей Миняйло — ему вменяется в вину участие в массовых беспорядках, несмотря на то что господин Миняйло, согласно доводам адвокатов, в момент протестов 27 июля находился в Хамовническом суде Москвы. Иван Подкопаев осужден 3 сентября по ч. 2 ст. 212 УК РФ в особом порядке после заключения сделки со следствием на три года колонии.
23 сентября СКР подал в Басманный суд три ходатайства о продлении меры пресечения Самариддину Раджабову, Егору Жукову и Алексею Миняйло до 27 декабря.
Члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в понедельник направили прокурору Москвы Денису Попову письмо с просьбой добиться отмены приговоров актеру Павлу Устинову и активисту Константину Котову. Напомним, господин Устинов приговорен к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейцу (ч. 2 ст. 318 УК РФ) на акции протеста 3 августа, господин Котов — к четырем годам колонии за многократное нарушение правил митинга (ст. 212.1 УК РФ). Оба приговора, согласно письму СПЧ в московскую прокуратуру, «подлежат отмене», и добиться этого должен руководитель столичного ведомства господин Попов.
В письме неоднократно подчеркивается, что при вынесении приговоров Константину Котову и Павлу Устинову Тверской суд Москвы нарушил Уголовно-процессуальный кодекс. Так, при вынесении решения по делу Константина Котова «суд обязан был руководствоваться правовыми позициями, содержащимися в постановлении Конституционного суда»: участие господина Котова в одиночных пикетах «не причинило кому-либо реальный ущерб и не привело к утрате данным мероприятием мирного характера». Отметим, постановление КС от 10 февраля 2017 года предусматривает уголовную ответственность по ст. 212.1 УК РФ только в случае, если протест не носил мирный характер, а обвиняемый причинил кому-либо реальный вред.
При вынесении приговора Павлу Устинову, по мнению членов СПЧ, Тверской суд проигнорировал веские доказательства защиты — видеозапись задержания господина Устинова, из которой следует, что насилия к сотруднику Росгвардии осужденный не применял. «В случае с задержанием Константина Котова и Павла Устинова реальность угрозы общественной безопасности вызывает серьезные сомнения»,— подчеркивается в письме СПЧ.
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