Иран заявил о скором освобождении танкера Stena Impero

Задержанный Ираном танкер Stena Impero, шедший под британским флагом, скоро будет отпущен, заявил иранский чиновник. «После получения документов об окончании задержания судна, оно очень скоро, по прошествии 65 дней, начинает выход из порта Бендер-Аббас в направлении международных вод»,— приводит Reuters слова официально представителя иранских властей. Когда конкретно танкер может быть освобожден, не сообщается.

Напомним, судно было задержано в июле Корпусом стражей иранской революции. По заявлению властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находятся три российских моряка.

После инцидента Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. А МИД России представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».