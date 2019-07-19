Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX

Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек. Boeing пока добивается разрешения регуляторов на возобновление полетов 737 MAX после усовершенствования программного обеспечения, ставшего причиной крушений.

«Boeing учтет траты в размере $4,9 млрд ($8,74 за акцию) в связи с оценкой потенциальных выплат потребителям за сбои (в авиасообщении.— “Ъ”), связанные с приостановкой эксплуатации 737 MAX и задержками поставок. Это приведет к сокращению выручки и чистой прибыли на $5,6 млрд (до уплаты налогов)»,— говорится в пресс-релизе Boeing.

Компания также прогнозирует, что себестоимость производства Boeing 737 увеличилась на $1,7 млрд. Основной причиной тому послужил рост затрат, связанный «с более длительным, чем ожидалось, снижением темпов производства». Полную отчетность Boeing намерен представить 24 июля.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру. В отставку ушел вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск 737 MAX. Более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.

Как компания может избавиться от негативной репутации, читайте в публикации “Ъ FM” «Boeing поставил программное обеспечение на аутсорс».