Помощник Зеленского: «Формула Штайнмайера» станет основой нового закона

«Формула Штайнмайера» ляжет в основу нового закона, но не будет сама по себе законом, сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Эта тема поднималась во время его встречи с активистами.

Господин Ермак отметил, что никакие решения по этому вопросу не будут приниматься без ведома общества. Кроме того, формула будет реализовываться в несколько этапов: это не разовое решение.

«Формула — это не закон. Это основа, которая лежит в основе законопроекта, по которому будет голосование, и который будет вынесен на публичное обсуждение»,— написал он в Facebook.

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Как ранее сообщал “Ъ”, трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины возникли разногласия. Источник утверждает, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил на заседании, что не подпишет согласованную редакцию «формулы Штайнмайера», поскольку это вызовет протесты в его стране.

Позднее украинская сторона перечислила условия, при которых готова начать выполнение «формулы Штайнмайера». Это, в частности, полное прекращение огня, вывод из Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники и разведение сил вдоль всей линии соприкосновения.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что контактная группа не согласовала письменно «формулу Штайнмайера» на заседании 18 сентября из-за «технического недоразумения».

О разногласиях читайте в материале “Ъ” «Контактная группа сорвала контакт».