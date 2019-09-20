МИД Украины: «формулу Штайнмайера» не согласовали из-за «технического недоразумения»

Контактная группа не согласовала письменно «формулу Штайнмайера» на заседании в среду, 18 сентября, из-за «технического недоразумения», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию «Европейская правда». Что конкретно под этим подразумевается, он не уточнил.

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

«Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонний контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины высказал определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже»,— пояснил господин Пристайко.

Министр не исключил, что в текст могут быть внесены какие-то изменения. По его словам, общая формулировка, о которой договорились стороны, вызывает очень много трактовок.

«Но сейчас это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД — эта задача передана трехсторонней контактной группе. Вот когда они переформулируют более точно, тогда мы получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам, чтобы они встречались»,— сказал господин Пристайко.

Как ранее сообщал “Ъ”, трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины возникли разногласия. Источник утверждает, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил на заседании, что не подпишет согласованную редакцию «формулы Штайнмайера», поскольку это вызовет протесты в его стране.

Позднее украинская сторона перечислила условия, при которых готова начать выполнение «формулы Штайнмайера». Это, в частности, полное прекращение огня, вывод из Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники и разведение сил вдоль всей линии соприкосновения.

О разногласиях читайте в материале “Ъ” «Контактная группа сорвала контакт».