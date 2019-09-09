Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия пока побудет «ненормальной» страной, в ответ на призыв главы Пентагона Марка Эспера изменить свое поведение и разделять западные ценности.

Напомним, господин Эспер, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы, заявил: «Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, разделяющая западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО».

«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).

Господин Макрон встретился с президентом России Владимиром Путиным 19 августа. Во время переговоров он заявил, что Россия является «глубоко европейской страной» и он верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока».

О встрече глав России и Франции читайте в материале “Ъ” «Запарижская сечь».