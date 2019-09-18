«Росэнергоатом» снова начал искать подрядчика для сноса реактора ВАСТ

Концерн «Росэнергоатом» повторно объявил аукцион на право демонтировать реакторное отделение №2 Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ). Как следует из аукционной документации, начальная цена контракта не изменилась и составила 29,1 млн руб. Первый аукцион «Росэнергоатом» объявил в июле, однако по его завершении подрядчика не выбрал. Тогда заявки на участие в торгах подали восемь компаний, из них на второй этап были допущены четверо, но победителем не признали ни одного из них. Напомним, концерн планирует демонтировать ВАСТ к 2021 году, а в 2022-м продать оставшееся имущество и закрыть управляющий объектом филиал.

Подробнее о том, сколько «Росэнергоатом» может потратить на снос и сколько планирует выручить от продажи имущества, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «ВАСТ тут постояла».

Александр Прытков