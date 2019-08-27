«Росэнергоатом» не смог определиться с подрядчиком по сносу ВАСТ

Концерн «Росэнергоатом» не выбрал ни одного участника для демонтажа расположенной на окраине облцентра Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ) по результатам объявленного аукциона на 29 млн руб. Согласно документам на сайте госзакупок, заявки на участие в торгах подали восемь компаний, из них на второй этап были допущены четверо потенциальных подрядчиков, — ООО «Региональная утилизирующая служба Сошки», ООО «Ремонтно-строительная группа», ООО «Демонтажстройинжиниринг» и АО «Московская инвестиционно-строительная компания» — но победителем не признали ни одного из них.

Напомним, недавно концерн принял решение демонировать ВАСТ к 2021 году, а в 2022-м продать оставшееся имущество и закрыть управляющий объектом филиал. Такое решение компания приняла после безуспешных попыток в течение 30 лет возобновить строительство объекта. Все работы, связанные со сносом, оценили в целом в 1 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова