Недостроенную атомную станцию теплоснабжения в Воронеже демонтируют за 29 млн рублей

АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» ищет подрядчика для демонтажа главного корпуса недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения (АСТ) на окраине облцентра. Согласно данным закупки, итоги открытого одноэтапного конкурса подведут не позднее 29 августа.

Победитель должен будет за 29 млн руб. провести подготовительные работы — вырубить растительность, разобрать элементы железнодорожных путей, обустроить временный проезд длч спецтехники, а затем перейти к самим работам по демонтажу. Бетонные и металлические конструкции нужно будет разобрать, раздробить до щебня или порезать до лома и отвезти на утилизацию. Подготовительный этап планируется на октябрь 2019 года, демонтаж нужно завершить до 8 декабря.

Напомним, что воронежская атомная станция теплоснабжения планировалась в составе двух энергоблоков мощностью по 500 МВт и должна была обеспечить 23% годовой потребности города в тепле и горячей воде. Строительство велось с 1983 по 1990 годы, а заморожено было решением горсовета народных депутатов с учетом результатов референдума по вопросу теплоснабжения Воронежа. За годы простоя объекта поступали разные предложения о его использовании, от достройки до превращения в музей.

Мария Старикова