Компании Вексельберга разрешили начать планирование территории старого аэропорта в Ростове

Власти Ростова разрешили ООО «Аэро-Сити» (дочерняя компания ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) подготовить документацию по планировке территории старого аэропорта. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Участок, о котором идет речь, расположен в границах Шолохова-1-го Дамасского-Берберовской-Щедрина-Щаденко. Его площадь составляет 467,2 га. Ранее сообщалось, что на участке должны появиться жилые дома, объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. Необходимый объем инвестиций в строительство нового жилого района на месте старого аэропорта в Ростове оценивали в 204 млрд руб.

Кристина Федичкина