Джонсон и Меркель призвали дать международный ответ на удар по саудовским НПЗ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали мировое сообщество к совместной работе для коллективного ответа на атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Как сообщил Reuters представитель господина Джонсона, стороны также согласились в том, что необходимо снизить напряжение в регионе и выработать общую позицию по Ирану.

Госпожа Меркель добавила, что Ирану необходимо вернуться к ядерной сделке, которую пытаются спасти европейские стороны. Напомним, Тегеран стал сокращать свои обязательства по ядерной сделке в 2018 году в ответ на санкции Вашингтона.

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В конце прошлой недели дроны атаковали саудовские нефтяные объекты, ответственность за инцидент взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно. Позже вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Вашингтон готовит ответ на удар по саудовским НПЗ.

Подробнее о последствиях атаки — в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».