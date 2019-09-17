Нурмагомедов может провести следующий бой в России

Боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире «Первого канала» сообщил, что, скорее всего, проведет следующий поединок в России.

«Я очень хочу подраться в России. Нужно было бы где-нибудь в Москве или в Питере. Я очень хочу. Идут переговоры, и я где-то на процентов 80 уверен, что мой следующий бой пройдет в России»,— сказал он.

На счету 30-летнего Нурмагомедова сейчас 28 побед в 28 поединках MMA и ни одного поражения. Он не ставит себе конкретной цели по количеству побед, но рассчитывает, что их будет не меньше 30. «Про себя думаю: тридцатка нормально будет, 30:0 было бы хорошо. Минимум три-четыре боя надо провести. Но я думаю, что 30 как минимум должно быть»,— сказал Нурмагомедов.

7 сентября Нурмагомедов на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг). После поединка спортсмены обменялись футболками, Хабиб Нурмагомедов продал футболку с боя за $100 тыс., а вырученные деньги перевел в благотворительный фонд соперника The Good Fight Foundation.

Подробнее о бое в Абу-Даби читайте в материале “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу».