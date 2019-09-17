Футболка с боя Нурмагомедова продана за $100 тысяч

Футболка с недавнего боя российского бойца Хабиба Нурмагомедова продана за $100 тыс. Вырученные деньги пойдут на благотворительность, сообщил портал MMA Junkie.

После поединка Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье, в ходе которого россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе, бойцы обменялись футболками. Тогда Нурмагомедов пообещал выставить футболку на аукцион, а вырученные средства перевести в благотворительный фонд своего соперника The Good Fight Foundation.

Через десять дней после поединка Дастин Порье объявил о том, что футболка была продана, $100 тыс. переданы в его благотворительный фонд. Деньги пойдут на рытье колодцев в Уганде, которые должны обеспечить водой детский дом и школу. «Я так благодарен за любовь и поддержку! Спасибо вам всем!!!»,— написал Порье в Twitter.

Также, по словам американца, президент UFC Дэйна Уайт выделит такую же сумму и передаст в фонд.

В Абу-Даби на турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг). На счету у Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах (MMA).

Подробнее о бое читайте в материале “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу».