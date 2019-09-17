ФСБ задержала за браконьерство 80 граждан КНДР

Сотрудники ФСБ задержали 2 рыболовные шхуны и 80 граждан Северной Кореи за браконьерство в Японском море.

«Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР»,— говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России (цитата по ТАСС).

Напомним, 17 сентября трое российских пограничников пострадали в результате нападения на них в Японском море шхуны из Северной Кореи. Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато во время патрулирования исключительной экономической зоны России. Пограничники обнаружили 2 северокорейские шхуны и 11 мотоботов с браконьерами.

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало поверенного в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хепа. Господин Хеп приехал в МИД России около 17:10, общаться с прессой он отказался.

О том, как Северная Корея и Россия периодически задерживают корабли с моряками, читайте в публикации “Ъ”.