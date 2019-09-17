МИД России вызвал поверенного в делах КНДР после инцидента в Японском море

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало поверенного в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хепа после того, как в Японском море были ранены трое россиян в результате нападения северокорейских браконьеров. «Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР»,— заявили в департаменте информации и печати министерства (цитата по ТАСС).

Господин Хеп приехал в МИД России около 17:10, общаться с прессой он отказался.

Напомним, сегодня, 17 сентября, трое российских пограничников пострадали в результате нападения на них в Японском море шхуны из Северной Кореи. Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато во время патрулирования исключительной экономической зоны России. Пограничники обнаружили 2 северокорейские шхуны и 11 мотоботов, экипажи которых занимались браконьерством. Погранслужба задержала обе шхуны.