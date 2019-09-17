Северокорейские браконьеры напали на российских пограничников в Японском море

Трое российских пограничников пострадали в результате нападения на них в Японском море шхуны из Северной Кореи.

«Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести»,— говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ (цитата по ТАСС).

Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато во время патрулирования исключительной экономической зоны России. Пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, члены которых занимались браконьерством. Погранслужба задержала обе шхуны, их конвоируют в порт Находки.

После этого Министерство иностранных дел России вызвало поверенного в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хепа.

В середине июля КНДР задержала российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту (15 россиян и два южных корейца). Они направлялись с территории Южной Кореи в Японское море для добычи краба.

О том, как Северная Корея и Россия периодически задерживают корабли с моряками, читайте в публикации “Ъ”.