Михаил Развожаев поменял отношение правительства к заксобранию

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал конструктивно сотрудничать с депутатами заксобрания. По его мнению, городская власть сможет лишь благодаря совместной работе устранить «диспропорции» в развитии города. Об этом он заявил на заседании городского парламента. Депутаты встретили речь врио губернатора с оптимизмом, приняв во втором чтении изменения в бюджет Севастополя, подготовленные правительством. Вместе с тем, ряд парламентариев и экспертов считают, что господину Развожаеву придется выстраивать взаимодействие с депутатами уже после выборов в заксобрание, которые состоятся 8 сентября.

Михаил Развожаев пообещал лично присутствовать на всех заседаниях парламента и сообщил, что профильные чиновники будут участвовать в работе комитетов и комиссий заксобрания. По его словам, в первую очередь местная власть должна сосредоточиться на исполнении нацпроектов и федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. «Нам готовы помогать развиваться и устранять те диспропорции, которые существуют в развитии города. Но это возможно только при конструктивной совместной работе правительства и законодательного собрания»,— сказал господин Развожаев. Он сообщил, что в ближайшее время назначит своего представителя в заксобрании.

Напомним, предыдущий губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников больше года конфликтовал с заксобранием, большинство голосов в котором контролирует активный участник «крымской весны» и экс-спикер Алексей Чалый. Год назад господин Овсянников отозвал своего представителя из заксобрания, объяснив это «неконструктивным подходом» части депутатов к работе. Руководители подразделений правительства отказались отчитываться перед депутатами, парламентариев перестали приглашать на заседания профильных департаментов и управлений, а чиновники правительства в основном игнорировали работу комитетов и комиссий заксобрания.

Вице-спикер заксобрания Севастополя Александр Кулагин сказал “Ъ”, что отношения между законодательной и исполнительной властью города встали «с головы на ноги» и теперь «такие, как должны быть».

«Очень важные вопросы для города, например строительство больниц, обсуждаются с депутатами. Проводятся совместные совещания. Есть основания полагать, что дан старт плодотворному сотрудничеству»,— считает Александр Кулагин. Депутат заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев сказал “Ъ”, что «самое главное», чтобы обе ветви городской власти работали «в унисон на благо города». «Мы наблюдаем, что, скорее всего, так и будет»,— предположил господин Журавлев.

В свою очередь, депутат и экс-секретарь севастопольского отделения «Единой России» Борис Колесников сказал “Ъ”, что нынешнему составу заксобрания осталось собраться один-два раза (8 сентября в Севастополе пройдут выборы в заксобрание). «Будет новый состав заксобрания, другие партии. Поэтому сложно сказать (как сложатся взаимоотношения между ветвями власти.— “Ъ”)»,— сказал Борис Колесников. Вместе с тем ему понравилась речь губернатора в севастопольском парламенте.

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Летом 2016 года, после назначения на должность врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, он также активно взаимодействовал с депутатами: проводил стратегические сессии по развитию города с их участием, приглашал их на заседания правительства. А в составе сформированного им правительства вначале было несколько людей экс-спикера заксобрания Алексея Чалого.

Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского госуниверситета Иван Чихарев сказал “Ъ”, что сегодняшняя ситуация в городе отличается от той, что была три года назад. По его словам, отношения между губернатором и заксобранием необходимо будет выстраивать в новых условиях после выборов. «Заксобрание будет выглядеть иначе: и по людям, и структурно. Ни одна из политических сил, ни оппозиция, ни прогубернаторские силы, не получат большинства. И внутри заксобрания нужно будет выстраивать коалиции. И это все еще предстоит делать»,— считает господин Чихарев. Он считает, что высказанная Михаилом Развожаевым «публичная декларация» — хорошее начало. Однако ситуация в Севастополе остается «неустойчивой».

Также сегодня депутаты приняли во втором чтении правительственный законопроект об изменениях в бюджет Севастополя. Среди прочего, по предложению Михаила Развожаева, были выделены 30 млн руб.

ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания» (при обсуждении бюджета в конце 2018 года группа депутатов Алексея Чалого сократила финансирование правительственного телеканала со 100 до 20 млн руб., что обострило их конфликт с экс-губернатором). «Это не губернаторский канал, а государственное телевидение. Мы сформируем работающий наблюдательный совет. Это будет площадка коммуникаций между двумя ветвями власти и людьми. Формат работы будет изменен»,— сказал господин Развожаев. Он также пообещал, что телеканал ждут кадровые изменения и проверка использования ранее выделенных на его работу средств.

Вадим Никифоров, Симферополь