Черноземью не катит

Как стало известно „Ъ“, новые легковые автомобили в Черноземье с начала 2019 года подорожали на 2–10%. По данным местных дилеров, спрос смещается в сторону автомобилей не дороже 1 млн руб., преимущественно Lada. Подорожали также и легкие коммерческие автомобили, менее заметен рост цены у российских LCV. Продавцы автомобилей объясняют динамику продаж валютными колебаниями, повышением НДС, инфляцией и ростом цен на топливо. Они не исключают падения регионального рынка относительно результатов 2018 года.



О динамике цен на новые автомобили “Ъ-Черноземье” рассказали представители, по собственным данным, крупнейшей в макрорегионе дилерской группы «Ринг» и глава воронежской группы «Автолайн», занимающейся в том числе торговлей легкими коммерческими автомобилями (LCV), Дмитрий Крутских.

С начала 2019 года уже несколько раз увеличивались цены на автомобили Volkswagen, сообщила руководитель отдела продаж этого бренда дилера «Ринга» в Старом Осколе Светлана Цвелева. Polo подорожал на 25 тыс. руб., Tiguan в зависимости от комплектации — на 30–70 тыс. руб., Touareg — на 90 тыс. руб. Цена коммерческих автомобилей Volkswagen (таких как Crafter и Transporter) увеличилась на 2,2–11% в зависимости от модели. Госпожа Цвелева считает, что рынок уже сократился на 3,5% к прошлому году: «Рост цен меняет отрасль, мы переходим от рынка продавцов к рынку покупателей. Клиенты диктуют нам условия».

Трижды увеличивала цены на автомобили Skoda, сообщил руководитель отдела продаж салона бренда в Воронеже Алексей Черников. В январе и в марте цена увеличивалась на 2%, с июля — на 3 тыс. руб. на все модели. Также с 1 июля на 10 тыс. руб. подорожала модель Rapid. Но вместе с увеличением стоимости дилер стал комплектовать автомобиль «дорожным набором» и 1 л моторного масла. Его коллега из тамбовского салона Skoda Сергей Севостьянов объяснил динамику «сезонным увеличением цен».

Руководитель отдела продаж Haval Татьяна Степанова сообщила, что автомобили этого бренда в 2019 году дорожали лишь однажды — 1 января цены на весь модельный ряд выросли на 10–30 тыс. руб. в связи с повышением НДС.

Автомобили Mazda подорожали примерно на 3%, сообщил исполнительный директор дилера «Ринга» в Курске Павел Юдин. Но с учетом появления новых комплектаций автомобили подорожали в среднем на 5%. При этом он отметил «устойчивый рост» доли рынка этого бренда в Курске — на 4–5%. Руководитель отдела продаж Mazda «Ринга» в Воронеже и Липецке Дмитрий Дронов полагает, что на изменение стоимости автомобилей повлияли валютные колебания, рост цен на топливо «и другие общие факторы». «Стоимость Mazda CX-5 к 2019 году увеличилась в среднем на 230 тыс. руб., но при этом сейчас идет увеличенное клиентское предложение с хорошей поддержкой по трейд-ин», — отметил господин Дронов. Он прогнозирует, что воронежский авторынок по итогам 2019 года «в лучшем случае может рассчитывать на результаты прошлого года»: «Уже сейчас мы видим сокращение к 2018-му по Воронежу на 8,5%».

Хороший спрос, как отметили в «Ринге», сохраняется в сегменте автомобилей ценой до 1 млн руб. «Продажи Lada Vesta за первые пять месяцев выросли на 31%, Granta — на 43%. Более дорогие автомобили показали отрицательную динамику. Продажи KIA Sportage снизились на 11,8%, VW Tiguan — на 26%, Mazda CX-5 — на 25%, RAV4 — на 23%. Исключением стал рост продаж Skoda Kodiaq, что связанно, скорее, с новизной модели», — оценил господин Дронов. «Очень большую роль в снижении рынка сыграло повышение ставки НДС. Автопроизводители были вынуждены повысить цены на свои автомобили и начали это делать еще в 2018 году. Тогда люди покупали автомобили, боясь резкого увеличения их стоимости», — отметил представитель автодилера.

Руководитель отдела продаж воронежского дилера Hyundai «Ринга» Игорь Золоторев наблюдает «падение спроса в связи с финансовыми возможности у потребителя». Причем кредиты покупателям «мало интересны, так как нет уверенности в завтрашнем дне». Продажи за прошедшие месяцы 2019-го, по сравнению с прошлым годом, снизились на 8–11%, отметил он.

Цены на российские коммерческие автомобили значительно не повысились, в отличие от подорожания LCV иностранных брендов. Глава воронежской ГК «Автолайн» (продает автомобили ГАЗ) Дмитрий Крутских сообщил, что цены с начала 2019 года практически не менялись. «Это политика производителя», — отметил он. «При этом мы наблюдаем, что спрос на LCV в течение года достаточно сильно сократился. Это автомобили для бизнеса, где во многих сегментах особого роста и перспектив сейчас нет», — сказал господин Крутских.

В целом в России, как сообщил вчера “Ъ-Черноземье”, цены на машины с начала года выросли на 10% при одновременном сокращении спроса. Производители и дилеры параллельно дают скидки и проводят акции, которые в ряде случаев компенсируют удорожание, а также смещают предложение в сторону бюджетных моделей.

Сергей Калашников