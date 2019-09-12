Монголия поменяет Ан-2 моторы

Российско-американо-монгольское предприятие Mongolian Aircraft Industries (MAI) планирует в следующем году запустить ремоторизацию подержанных самолетов Ан-2 по проекту новосибирского СибНИА. Инвестиции в проект — $10 млн, из которых $8 млн может составить кредит ВЭБ.РФ. Продажи предполагается вести в Монголии, а впоследствии выйти на рынок Юго-Восточной Азии. Самолет будет стоить в среднем $1,6 млн. Эксперты видят у проекта перспективы, но подчеркивают, что организовать рентабельные перевозки пассажиров на таких самолетах сложно.

Mongolian Aircraft Industries хочет организовать в Монголии сборку ремоторизованной версии Ан-2 по проекту ТВС-2МС от СибНИА. Как рассказал “Ъ” совладелец, глава совета директоров MAI Наранбат Насанбат, планируется закупать планеры подержанных советских самолетов, оснащать их двигателями PT6A-67B производства Pratt & Whitney, вспомогательной силовой установкой GTCP30–92 (Garrett Advancing Motion) и продавать в Монголии, Юго-Восточной Азии, Пакистане и Афганистане. Самолеты будут оснащены «стеклянной кабиной», дополнительными аварийными дверями, антиобледенительной системой для крыльев и метеорадаром. Судно будет способно подниматься на высоту 7 км, развивать скорость 255 км/ч, дальность полета составит 1,6–1,8 тыс. км.

Ан-2 — один из самых массовых легких самолетов, всего было построено более 18 тыс. штук. Ан-2 в середине XX века выпускались в Киеве и подмосковном Долгопрудном, но в основном в Польше (до 2002 года), и в небольших объемах до сих пор производятся в Китае. В Монголию было поставлено около 50 Ан-2. Срок службы планера может составлять до 40 лет, в России может находиться до 5 тыс. старых планеров. СибНИА в 2011 году предлагал ремоторизацию российских Ан-2 на базе двигателя Honeywell, но проект заглох из-за малого спроса.

В MAI оценивают первый этап инвестиций в $8–10 млн, из которых около $2 млн — собственные средства. Оставшуюся часть компания собирается привлечь в банках. Летом инвестор вел переговоры с ВЭБ.РФ и сейчас дорабатывает бизнес-план проекта для подачи заявки на финансирование. В ВЭБ.РФ заявили “Ъ”, что знакомы с проектом создания самолета в Монголии, «решение об участии ВЭБ.РФ в финансировании будет приниматься после проведения экспертизы».

Если заявка будет одобрена, MAI создаст экспериментальный образец самолета к концу года, а в марте 2020 года представит судно для сертификации.

Планеры будут закупаться в Монголии, России и Китае. Объем монгольского рынка в компании оценивают в $40 млн, или 32 самолета. MAI рассчитывает насытить его к 2022 году, после чего попытается выйти на рынок Юго-Восточной Азии. В компании рассчитывают окупить инвестиции за три года. В 2020 году компания планирует собрать 8–12 машин, проектная мощность — 48 судов в год.

Ремоторизованная машина в среднем будет стоить $1,6 млн, тогда как новый швейцарский Pilatus PC-6 стоит на рынке $2,2 млн, американская Cessna 208 — $2,75 млн. Максимальная полезная нагрузка «Легенды-570», говорят в MAI, составит 1500 кг против 1130 кг у Pilatus PC-6 и 1400 кг у Cessna 208.

Компания MAI создана в начале 2019 года. Ее совладельцами помимо господина Насанбата являются новосибирское АО «Летно-исследовательский центр "Лимбус"» и американская консалтинговая компания Gage International (совладелец GN Beverages, эксклюзивного дистрибутора Pepsi в Монголии, и телекоммуникационной компании GemNet).

Глава Infomost Борис Рыбак считает, что у проекта есть перспективы: технический проект подготовлен СибНИА, опытный образец самолета прошел первые испытания. Но самолет больше подходит для перевозки грузов, чем для коммерческой эксплуатации. Ан-2 использовали в первую очередь потому, что он мог приземляться на необорудованных площадках, поясняет эксперт, сегодня в развитых странах отказываются от таких самолетов. Выгоднее, по его мнению, построить аэродром с взлетно-посадочной полосой 2,8 км, что позволит использовать на линии ближнемагистральные суда.

Герман Костринский, Галина Дудина