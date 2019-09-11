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Фото: Bogdan Cristel / Reuters

«Шпионская история» столкнулась с доверием и скепсисом

Что известно о предполагаемом информаторе спецслужб США

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«Наши спецслужбы теперь просто ослепли в Москве»,— экс-сотрудник американской разведки рассказал о важности агента, который якобы работал в российской администрации президента, а потом скрылся в Соединенных Штатах. По словам комментатора телеканала CNN, это был грандиозный провал спецслужб, поскольку информатор передавал самые важные сведения. В России к истории с агентом, внедренным в высшие эшелоны власти, отнеслись со скепсисом. “Ъ FM” обсудил громкую историю с офицерами ФСБ и ЦРУ. Подробности — у Ивана Якунина.


Сперва, как всегда бывает в подобных историях, у российских властей наступила стадия отрицания. Сенатор Франц Клинцевич назвал материал CNN откровенным фейком, добавив: «Время Штирлицев безвозвратно прошло». Потом управделами президента добавило, что Олег Смоленков не является их сотрудником. Тренд поддержали и за рубежом: пресс-секретарь Белого дома сообщила, что данные не только некорректны, но и ставят под угрозу жизни людей. А Дональд Трамп твитнул, что вообще ничего об этом не знает. Так продолжалось, пока на вопрос “Ъ FM” не ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Она не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом. Какие-то детали я в данном случае не могу вам сообщить, я просто не располагаю этой информацией».

Информация о полномочиях Олега Смоленкова разнится. CNN утверждает, что он мог чуть ли не увидеть какие-то документы на столе Владимира Путина и вообще был самым ценным информатором ЦРУ. Источники “Ъ” спорят — мол, был обычным секретарем, хотя и близким к главному советнику президента по международной политике. У него есть чин государственного советника третьего класса, но, как заверили “Ъ FM” бывшие сотрудники администрации президента, это еще ни о чем не говорит.

Несмотря на это, наши собеседники из разведки, со всеми оговорками, в историю CNN верят. А значит, возникают вопросы к тем, кто должен был пресечь утечку. Специфику их работы объяснил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов: «Мы получаем данные с той стороны сначала о наличии крота, либо об утечке сведений каких-то, составляющих государственную тайну. Я так полагаю, что с этой стороны ничего не было. Я думаю, что проверка уже началась, надо понять вообще, с какими материалами он работал, какова его фактическая осведомленность, неформальная, по перечню документов, с которыми он знакомился по службе.

Если все сойдется в одну точку, то, соответственно, будет возбуждено уголовное дело по государственной измене, он будет объявлен в международный розыск».

Как бы то ни было, у Кремля, как сказал Дмитрий Песков, к российской контрразведке нет вопросов. Хотя порохом запахло два года назад — именно тогда Смоленков бесследно пропал. Даже завели дело об убийстве. Был ли реальный риск, что агента разоблачат? CNN связывал его отзыв с тем, что его мог выдать Дональд Трамп ради дружбы с Москвой. Звучит странно, но бывший офицер ЦРУ с 20-летним стажем Глен Кэрл в беседе с “Ъ FM” эту версию подтвердил: «Трамп действительно скомпрометировал себя связями с российскими спецслужбами. И ни один высокопоставленный офицер спецслужб не должен быть уверен, что информация, переданная американскому президенту, останется секретной. Ужасно, что все это стало известно. Ни один сотрудник спецслужб этого бы не хотел. Русские — беспощадны, и Скрипаль тому пример, но есть и многие другие. Я был бы очень осторожен на его месте».

За безопасностью Смоленкова сейчас тщательно следят. После того как “Ъ” нашел его дом в Вашингтоне, туда ринулись американские журналисты, но их встретили охранники в штатском, которые представились друзьями хозяина. Этот дом, кстати, может стать поворотной точкой в деле якобы агента ЦРУ. Он стоит почти $1 млн. Хватило бы зарплаты рядового сотрудника администрации президента на такую покупку? Или это нетрудовые доходы? В общем, есть над чем подумать.

Материал CNN раскритиковал и госсекретарь США Майк Помпео. Ранее он занимал пост директора ЦРУ. В беседе с журналистами чиновник сообщил, что телеканал допустил ряд фактических ошибок, но не уточнил, каких именно. Он добавил, что комментарии по этой теме могут угрожать национальной безопасности США.

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