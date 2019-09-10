«Я был бы очень осторожен на его месте» Экс-сотрудник ЦРУ Глен Кэрл — о предполагаемом агенте американских спецслужб

Агенту ЦРУ, которого раскрыли американские журналисты, стоит быть очень осторожным. “Ъ FM” обсудил нашумевшую публикацию CNN с офицером американской разведки в отставке Гленом Кэрлом — он больше 20 лет работал на ЦРУ. Как сообщает “Ъ”, агентом американской разведки, который якобы работал в российском правительстве и сбежал два года назад, мог быть Олег Смоленков. Предполагалось, что его убили, однако журналисты выяснили, что год назад он купил себе дом в Вашингтоне. Публичность этого дела может обернуться для него большими проблемами, полагает Глен Кэрл.

— То, что сейчас пишут СМИ, звучит правдоподобно?

— У меня нет сомнений, конечно! CNN — очень авторитетный источник, об этой истории рассказали и другие крупные СМИ.

— Как и где, по вашему мнению, этого агента могли завербовать? Известно, что он работал секретарем в российском посольстве в Вашингтоне. У сотрудников американских спецслужб есть туда доступ?

— Как говорил один из моих начальников, работа спецслужб — вербовать шпионов и красть секреты. Этим занимается ФСБ, этим занимается ЦРУ, этим занимается Ми-6.

— Человек, который его завербовал, мог быть его коллегой или соседом? Или это вообще могло произойти уже в России?

— Это всегда индивидуально, возможны любые варианты. Мы смотрели шпионские фильмы, пусть и несколько романтизированные, читали шпионские романы. Опираются на образ жизни человека и особенности его характера. Будь ты профессор, который никогда не выходит из комнаты, или актер, который никогда не уходит со сцены — вообще не имеет значения.

— Если это все правда, почему российская контрразведка ничего не предприняла? Он мог десятилетиями передавать секретные сведения.

— У контрразведки сложная работа. Российские и американские шпионы хорошо делают свою работу. Сложно увидеть то, что в тени.

— В России сейчас спорят, был ли он действительно ценен. С одной стороны, он якобы был просто секретарем — организовывал поездки, занимался закупками. А с другой, он, если верить СМИ, был близок к главному советнику Путина по международной политике. CNN вообще утверждает, что он мог видеть какие-то документы на столе президента. Вы в это верите?

— Я доверяю тому, что пишут журналисты. Они опираются на несколько источников. Я думаю, что они довольно точно описали ситуацию.

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— CNN сообщает, что решение отозвать агента связано с тем, что его мог раскрыть Дональд Трамп, который в 2017 году встречался с министром Сергеем Лавровым и вообще хотел подружиться с Россией. Поэтому агент однажды просто вышел из дома и исчез. Так проходит эвакуация спецагентов?

— У любого агента на случай, если ему что-то угрожает, есть план отхода, это неудивительно. А Трамп действительно скомпрометировал себя связями с российскими спецслужбами. И ни один высокопоставленный офицер спецслужб не должен быть уверен, что информация, переданная американскому президенту, останется секретной. Он множество раз ставил под угрозу источники и методы работы. Множество! Сотни, тысячи примеров недопустимых контактов с российскими разведчиками от его команды, семьи и его самого. Я один из первых несколько лет назад пытался привлечь внимание к тому, как он скомпрометировал себя этим.

— Какими будут последствия для этого агента? Журналисты нашли его дом в Вашингтоне. Он например, должен сменить имя?

— Я оставлю это для вашего воображения. Но ужасно, что все это стало известно. Ни один сотрудник спецслужб этого бы не хотел. Русские — беспощадны, и Скрипаль тому пример, есть и многие другие. Я был бы очень осторожен на его месте.

Беседовал Иван Якунин