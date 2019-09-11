Джон Болтон

Родился 20 ноября 1948 года в городе Балтимор (штат Мэриленд, США). Окончил Йельский университет (1974).

В 1974–1981 годах — сотрудник юридической фирмы Covington & Burling. В 1981–1983 годах — генеральный юрисконсульт в администрации Рональда Рейгана, затем заместитель администратора программного и стратегического планирования в Агентстве США по международному развитию (USAID). В 1983 году вернулся в компанию Covington & Burling в качестве партнера.

В 1985–1993 годах — замминистра юстиции в администрации Рональда Рейгана, затем помощник госсекретаря по делам международных организаций в администрации Джорджа Буша-старшего.

В 1993–1999 годах вернулся к юридической практике, стал партнером фирмы Lerner, Reed, Bolton & McManus. С 1997 года — старший вице-президент в Американском институте предпринимательства.

С 2001 года в администрации Джорджа Буша-младшего — заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В 2005 году стал постпредом при ООН, но уже в следующем году был отправлен в отставку.

С 2007 года — старший научный сотрудник в Американском институте предпринимательства, также советник и консультант ряда финансовых и юридических компаний, комментатор канала Fox News.

С 9 апреля 2018 года по 10 сентября 2019 года — советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа.