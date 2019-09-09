В МИД РФ прокомментировали новость CNN об эвакуации из России ценного агента США

Высокопоставленный источник в МИД РФ ответил на просьбу “Ъ” прокомментировать новость американского телеканала CNN о вывозе из России ценного информатора в 2017 году. «Сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом". Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя»,— заявил собеседник “Ъ”.

Ранее СNN со ссылкой на несколько источников в разведструктурах США сообщила, что после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белый дом американские спецслужбы экстренно эвакуировали из России «одного из своих наиболее высокопоставленных информаторов во властных структурах России». Напомним, глава российской дипломатии был принят президентом США Дональдом Трампом 10 мая 2017 года. Встреча вызвала неоднозначный отклик в американских СМИ: оппоненты Дональда Трампа заподозрили его в передаче секретной информации о деятельности «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки) российским собеседникам.

Теперь же CNN сообщила: из-за опасений, что президент США поделится с Россией еще какими-то секретами, из Москвы был вывезен самый «ценный» американский осведомитель, «которому не было равных», когда речь шла о данных о внутренней кухне Кремля и планах российского президента.

В ЦРУ информацию CNN, однако, назвали «ошибочной». «Предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой привело к эксфильтрации агента, являются ошибочными»,— заявила телеканалу директор по связям с общественностью ведомства Бриттани Брэмелл. Представитель Белого дома Стэфани Гришэм заявила журналистам, что «сообщение CNN не просто неверное, оно потенциально ставит под угрозу жизни людей».

Между тем CNN утверждает, что обладает дополнительной информацией о вывезенном информаторе, но не раскрывает ее, чтобы не навредить этому человеку. Телеканал не назвал имя осведомителя, однако в российских Telegram-каналах появилась информация, что речь может идти о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, выехавшем в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропавшем там. “Ъ” удалось найти данные о том, где сейчас может находиться Олег Смоленков.

Подробнее — в материале “Ъ” «Проживший без вести».

Елена Черненко