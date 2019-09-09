Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии премьером

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии на пост премьер-министра, рассказала ТАСС советник президента по вопросам СМИ Ирина Шенгелия. Парламент утвердил кандидатуру господина Гахария накануне, 8 сентября.

«Президент подписала указ о назначении Гахарии уже сегодня. Официальная часть, таким образом, завершена»,— уточнила госпожа Шенгелия.

Ранее Георгий Гахария возглавлял МВД Грузии. На пост премьер-министра его выдвинул председатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили.

Напомним, господина Гахарию считают главным виновником жесткого подавления митинга на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 21 июня. Массовая акция протеста прошла из-за того, что глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. В столкновениях с полицией пострадали сотни человек. Сам Георгий Гахария объяснил свои действия тем, что он должен был предотвратить «насильственный штурм парламента».

О назначении нового премьера читайте в материале “Ъ” «Георгий Гахария обещает не воевать».