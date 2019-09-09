«Джокер» получил по заслугам

Главный приз старейшего международного кинофестиваля впервые получил фильм, снятый по комиксу. Картина «Джокер» режиссера Тодда Филлипса получила «Золотого льва» в Венеции. Она рассказывает историю становления одного из главных врагов Бэтмена. Гран-при конкурса получил Роман Полански за фильм «Я обвиняю» — это картина о «деле Дрейфуса». Приз за режиссуру жюри присудило шведу Рою Андерсону — он снял картину под названием «О бесконечности». Чем удивил Венецианский фестиваль в этом году? Выясняли Виктория Феофанова и Елена Иванова.

Пока российский министр культуры критикует комиксы и тех, кто их читает, главную награду Венецианского фестиваля вручают фильму «Джокер». Хоть он и снят по графическому роману, назвать картину Тодда Филлипса типичным кинокомиксом со спецэффектами и масштабными драками все же нельзя. Как говорят критики, это мрачная психологическая драма о противостоянии человека и системы. Артур Флек работает клоуном на улице, хотя мечтает о карьере стендап-комика. Постепенно сходя с ума, он превращается в Джокера — одного из самых узнаваемых злодеев. Сам фильм, кстати, получил лестное сравнение с ранними работами Мартина Скорсезе.

На этом сюрпризы Венецианского кинофестиваля не заканчиваются. Гран-при конкурса, проще говоря, второе место, получил Роман Полански за свой 35-й фильм «Я обвиняю». В основу картины лег сюжет конца XIX века — нашумевшее «дело Дрейфуса». И этот приз удивил многих. Ведь председатель жюри, режиссер Лукресия Мартель еще на открытии смотра заявила, что не поздравит Полански с попаданием ленты в конкурс и не придет на торжественный ужин в честь фильма. Далеко не все киносообщество простило Полански тяжелые обвинения в изнасиловании девочки. Однако в итоге жюри все же не смогло проигнорировать как художественные достоинства ленты, так и ее политический посыл, говорит заместитель главного редактора журнала «Сеанс» Василий Степанов: «Человек снял огромный исторический фильм с десятком главных героев, очень бодрый и мощный.

Удивительно, что, например, освобождение Сенцова, обмен удерживаемыми людьми произошел именно тогда, когда награждали Полански, потому что фильм о том, как государство по каким-то своим интересам не может отступить назад и перемалывает человека, даже если оно понимает, что он ни в чем не виноват».

Политики в этом году на Венецианском кинофестивале было много. Например, триллер Стивена Содерберга «Прачечная». Это история массовой утечки документов — оно вошло в историю как «панамское досье». Наград фильм не получил, но вряд ли это сделает его менее долгожданным и актуальным. Впрочем, жюри в этом году нельзя было упрекнуть в политической предвзятости, отметил обозреватель “Коммерсанта” Андрей Плахов: «Не было никакой уверенности, что жюри пойдет по пути разумного распределения наград, а не по пути какой-то конъюнктуры.

Феминистки очень сильно критиковали Венецианский фестиваль еще до его начала, потому что в программе было мало фильмов женщин-режиссеров.

Поэтому тот вердикт, который вынесло жюри, очень абстрагировался от всех этих внешних обстоятельств и мотивирован исключительно интересами и соображениями искусства».

Считается, что Венеция открывает сезон наград в большом кино. Кульминацией же станет «Оскар» — его вручают зимой. По словам критиков, первые претенденты уже определились. Вряд ли американская киноакадемия сможет пройти мимо Хоакина Феникса в образе маньяка Джокера или Брэда Питта — в картине «К звездам» он исполнил роль астронавта, который должен спасти планету.

Российских фильмов в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля не было. В параллельной программе смотра под названием «Горизонты» победила украинская картина «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича. Она рассказывает о будущих последствиях военных действий в Донбассе в 2025 году.