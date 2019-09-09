«Не понимаю, как я до сих пор не надоела»

На Венецианском кинофестивале представили новую картину Стивена Содерберга «Прачечная» — о разоблачении мировых финансовых афер. Исполнительница главной роли Мерил Стрип поделилась новым опытом перевоплощения.
Семь лет прошло с тех пор, как режиссер Стивен Содерберг заявил о своем уходе из кино. На самом деле кино он не покидал. Просто переключился на другой формат: телевидение, серии, потоковые мультимедиа, экспериментальные съемки на телефон. Главные роли в двух его последних проектах — «Пусть все выскажутся» (выход фильма запланирован на 2020 год) и «Прачечная» — сыграла Мерил Стрип. В первом фильме ее героиня отправляется в путешествие, пытаясь залечить старые раны. Премьера другого фильма состоялась на 76-м Международном венецианском кинофестивале. В его основе — история «панамских досье», описанная в книге Джейка Бернстайна «Мир секретности: Панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты», принесшей автору Пулитцеровскую премию. Героиня фильма по имени Эллен Мартин (в исполнении Мерил Стрип) после трагической смерти мужа сталкивается лицом к лицу с миром капитала — в виде бумаг, офшорных счетов, миллиардных оборотов, займов и кредитов; в общем, с загадочной финансовой системой наших дней.
— Режиссеры выстраиваются в очередь, чтобы снять фильм с вашим участием, а вы уже второй раз подряд соглашаетесь на работу со Стивеном Содербергом. Чем он вас очаровал?
— На мой взгляд, Стивен Содерберг является самым современным режиссером нашего времени. Ему стоило родиться на 30 лет позже. Он один из немногих, кто не стал жертвой новых технологий, а заставил их работать на себя. Он работает в реальном времени, пишет, снимает, монтирует одновременно. Недавно мы закончили съемки «Пусть все выскажутся», на которые ушло 13 дней! Когда я начинала свою карьеру, такие фильмы, как этот, снимались не менее шести месяцев.
Станет ли фильм токсичным для зрителя или окажет положительный эффект? Часто я выбираю роли, повинуясь своеобразному чувству долга. Потому что актерская работа, особенно если ты популярен,— это большая привилегия быть услышанным. Сегодня мы живем в мире, где все невероятно и неправильно, но мы ничего не делаем, чтобы это изменить. Все, на что мы способны,— смотреть друг другу в глаза и притворяться, что все идет замечательно. Например, в мире вращается огромное количество денег, а мы удивляемся, где их взять, чтобы построить дороги, дать образование детям и обеспечить лечение нуждающимся. Общество достигло невероятного прогресса и одновременно многим из нас недоступны жизненно важные вещи — еда, крыша над головой и лекарства.
Словом, идеи Содерберга не могут не вызывать моего восхищения, пусть я и не поклонница «малого экрана». Стивен способен представить сложнейшую тему легко и незабываемо, собственно так, чтобы она надолго запомнилась зрителю. Ему важно развлечь публику — даже если развлекать приходится чем-то сложным, мрачным и актуальным. Когда я выбираю роли, мне легко сказать «нет» всем, кроме Стивена! Мы придерживаемся одних и тех же убеждений. Мы оба считаем, что слишком «дидактичный» кинематограф (а также — это уже от меня — слишком серьезный подход к жизни) не слишком эффективен.
— Что вы знали о «панамских досье» до съемок картины?
— Как и большинство людей, я впервые услышала о скандале из газет. К журналистам попали сведения о нескольких офшорных компаниях, которые регистрировались через известные швейцарские и британские банки. Основатели предприятия — советник панамского президента, писатель Рамон Фонсека и Юрген Моссак, отец которого во время Второй мировой войны служил в СС. Журналисты из разных стран начали обмениваться информацией об этих компаниях, прежде чем в 2016 году предать свое расследование огласке. В нашем мире меня уже мало что шокирует, но кое-что еще удивляет.
Меня удивляет: как мы умудрились создать настолько криминальную мировую финансовую систему и легализировать ее? Когда разразился скандал вокруг «панамских досье», многие люди спрашивали себя: «Какое отношение имеет все это ко мне?» или «Разве я отвечаю за преступления 1 процента населения мира, тех, кому принадлежат капиталы?» Многие считают, что подобные проблемы — это забота лишь политиков или неравнодушных знаменитостей. Думаю, каждый из нас в ответе за то, что происходит в этом мире. Это показали и «панамские досье», потому что любая, даже самая незначительная финансовая операция ведет к подобным «досье», а с ними — к подставным компаниям, финансирующим криминальный бизнес.
— Кто такая ваша героиня, Эллен Мартин? Это реальный человек или выдуманный персонаж?
— Эллен — собирательный персонаж, составленный из нескольких реальных жертв финансовых афер. Моя героиня мало чем отличается от людей, которые окружают меня в реальной жизни. Ею могла бы стать моя мать — женщина, которая никогда не пропускала службы в церкви, соблюдала заповеди в повседневной жизни, верила в справедливость — и в то, что ошибки нужно исправлять. Она также воплощает в себе черты всех несчастных родителей тех детей, которые были убиты во время нападений в Паркленде (массовое убийство, произошедшее 14 февраля 2018 года в школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд во Флориде.— «О») или Ньютауне (массовое убийство в начальной школе «Сэнди-Хук» в городе Ньютаун, штат Коннектикут.— «О»). А также и всех тех, кто ведет независимые расследования и пытается изменить мир. И мы, общество, рассчитываем на таких людей, которые активны и небезразличны.
Фото: NetFlix / First Look Media / Grey Matter Productions
Обычно люди перестают быть безразличными, когда затрагивается их личная жизнь. Тогда их становится сложно остановить — в их попытках «изменить» мир. Такова и моя героиня. Ей не нужны деньги. Не из-за них она начинает свое расследование. Ею движут печаль, страдание, боль. Боль часто может стать эффективным побудительным средством к действию. Моя героиня, 70-летняя женщина с забавным свитером в цветочек и маленькими шляпками, в годовщину своей свадьбы становится свидетелем смерти супруга, который утонул; когда она пытается получить страховку, перед ней постепенно открывается темный, закрытый мир финансовых монстров. История Эллен идеально подходит для фильма о том, как богатые прячут свои деньги и как это отражается на всех остальных.
— Как же исправить мировую финансовую систему, по-вашему? Что тут могут в реальности сделать простые люди?
— Самой большой проблемой, кроме изменения климата, я считаю неравенство в доходах людей, а также коррупцию в финансовом мире. Представьте, условно 50 человек в мире контролируют почти все богатства. Задумайтесь над тем фактом, что почти каждый из нас — каждый — так или иначе работает на этих людей. Как изменить законы, если они пишутся людьми, которые получают пожертвования от тех же компаний и частных лиц? Как заставить наших политиков пойти против этих невероятно могущественных корпораций и институтов, чтобы они платили налоги? Люди должны признать, что решить проблему экономического неравенства можно, лишь преодолев нашу нескончаемую алчность. Исправление ошибок нужно начать с дискуссии. В ней необходима полная открытость. К сожалению, на земле имеется много стран, где правовая система слишком коррумпирована и обычный гражданин не имеет возможности протестовать против тех, кто нарушает законы. Но дискуссия должна начаться. Каждый из нас обязан начать с себя и задать вопрос: «Как в этой коррупции участвую я?» Все мы являемся невольными соучастниками системы, в основе которой лежит мошенничество. Скорее всего, следует отделить деньги от мира политики. Мы также должны возобновить разговор о самой человеческой сущности. Да-да, не удивляйтесь моему идеализму. Люди с их стремлением к приобретению существовали с самого начала цивилизации, с первобытных времен, с тех самых пор, когда один человек подумал про другого: «Почему у моего соседа пещера больше, чем у меня?» Считается, что зависть и страсть к наживе — неотъемлемая часть самой человеческой натуры, которая начала формироваться задолго до появления денег. Но почему мы считаем, что человек не способен меняться? Одна из крупнейших налоговых «прачечных» — Делавэр (считается, что законодательство штата Делавэр является самым удобным для крупных компаний, поэтому большинство корпораций США зарегистрированы здесь.— «О») — идеальное место встречи для тех, кто занимается махинациями. Многие влиятельные люди заинтересованы в том, чтобы сохранить систему такой, какая она есть. Такие качества, как похоть и жадность, интернациональны, и они не зависят от принадлежности к какой-то стране или нации; речь идет о всемирном сговоре, в котором миллионы соучастников. Если каждый из нас инвестирует в эту систему, мы имеем право знать о возможных рисках. Поэтому важно повысить осведомленность людей хотя бы и с помощью такого фильма, как наш. Таким образом у нас появляется шанс рассказать о проблеме большому количеству зрителей, пусть даже для этой цели будет использовано потоковое мультимедиа. Мне нравится тот факт, что, несмотря на тему, которая рождает у обычного человека чувство бессилия, картина Содерберга заканчивается на очень вдохновляющей ноте. Именно это воодушевляет меня идти на баррикады.
Финальная сцена станет сюрпризом для многих: она также оказалась одной из самых трудных для меня за всю мою карьеру. Но мне нравятся трудности моей профессии. Это верный способ сохранять себя в рабочем состоянии. Особенно когда мы начинаем достигать определенного возраста и становимся физически неподвижными и морально консервативными. Мне нравится моя работа, потому что она заставляет выходить из зоны комфорта, а иначе лучше менять профессию.
— Вы как-то признались, что самой большой мотивацией для людей служит страх. Чего боитесь вы? Очередной новой роли? Или того, что какая-то роль может быть последней в вашей карьере?
— Боюсь провала своих героев. Не поймите превратно, но я считаю страх полезной и важной чертой. Страх помогает развивать инстинкт самосохранения. Что касается моей последней роли… Каждый актер рано или поздно задумывается о том моменте, когда его карьера будет окончена. Такие моменты наступают и в молодости, когда на столе копятся отвратительные сценарии. И вот читаешь эти сценарии и думаешь: «Неужели мне придется сыграть это дерьмо, потому что ничего другого не предложат!..» Считается, что актрисе становится особенно туго, когда она достигает 40 лет. Бетт Дэвис сыграла в фильме «Все о Еве», когда ей исполнилось 40. После 40 женщинам моего поколения суждено было играть роли гротескных старух. Когда мне исполнилось 40, меня тоже охватила тоска.
Кажется, я уже побила возрастные рекорды, как и актерское амплуа. Но главное — чем старше я становлюсь, тем меньше меня волнуют условности, тем веселее жить, тем комфортнее чувствую себя в своем теле. В молодости, когда я приезжала на церемонию вручения «Оскара», то чувствовала себя ужасно — считала себя толстой и непривлекательной. Сегодня я лишь слежу, чтобы платье на мне хорошо сидело. Ведь «Оскары» в конечном счете только об этом. Сегодня меня мало что может выбить из колеи, притом что я вполне осведомлена о быстротечности жизни и бренности существования, о том, как мало мне осталось сыграть. Но я вспоминаю друзей, которые жили и играли еще меньше. А многие из них ушли в достаточно молодом возрасте. Черт возьми, я должна быть благодарна за то, что все еще существую в этом мире! Не говоря уже о том, что моя актерская карьера все еще движется. Причем я совершенно не могу объяснить этот феномен. Я не знаю, почему люди до сих пор хотят видеть меня на экране. Почему им это не надоело!..
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