Как закалялось зло

Темами фестивального уикенда в Венеции стали борьба с тираническим мироустройством и биполярные расстройства психики. В оба предмета углубилась Елена Плахова.

В этом году на Венецианском фестивале слышен латиноамериканский акцент. Жюри возглавляет аргентинка Лукресия Мартель, в конкурсе — фильм чилийца Пабло Ларраина и картина француза Оливье Ассаяса о Кубе, и в том и в другой играет самый знаменитый мексиканский актер Гаэль Гарсиа Берналь.

В «Эме» Ларраина он выступает в роли неуравновешенного хореографа; вместе с танцовщицей Эмой, обладающей столь же хрупкой психикой, они родили ребенка, но не в состоянии справиться с его воспитанием. Мальчик попадает в другую семью, между тем Эма продолжает жить балетным творчеством и бисексуальными экспериментами, показанными с вызывающей откровенностью. Нарратив в фильме практически отсутствует, а действие организует электронный саундтрек. Все вместе, включая гротескный, почти нелепый финал, формирует истеричное, эмоциональное, диковатое зрелище. Пабло Ларраин, мастер политических метафор, несколько увязший в мейнстриме с фильмами «Неруда» и «Джеки», судя по всему, соскучился по нише маргинального кино.

Напротив, Оливье Ассаяс, умеющий переключать жанровые регистры, снял внятный, при этом тоже очень эмоциональный политический детектив «Осиная сеть». Интерес и симпатии к левым движениям режиссер продемонстрировал еще в мини-сериале «Карлос» о знаменитом террористе; игравший его Эдгар Рамирес и на этот раз выступает в главной роли — одного из агентов так называемой кубинской пятерки. Под видом беженцев с Острова свободы они были в начале 1990-х заброшены во Флориду с целью нейтрализовать и развалить эмигрантские отряды праворадикалов, организаторов диверсий против Кубы. Ассаяс строит историю на динамичном монтаже, в том числе музыкальном, на эффектных сценах с участием боевых самолетов и на данных крупным планом портретах харизматичных персонажей: верную жену главного героя по имени Ольга Салануева играет Пенелопа Крус.

Самое сильное впечатление из первой половины конкурсной программы, помимо фильма Романа Полански «Офицер и шпион», произвел «Джокер» Тодда Филлипса. Его действие разыгрывается в охваченном социально-экологическим кризисом Готэм-Сити: город завален мусором, оккупирован крысами и бандами безнаказанных преступников. Знаком и главный герой Джокер, однако на этом связь с комиксами о Бэтмене кончается.

Сказочный суперзлодей представлен на той стадии, когда он еще им не был, а был молодым неудачливым комиком, выступавшим в детских садах, ухаживавшим за беспомощной сумасшедшей мамашей и периодически становившимся пациентом психушки.

Меняется и жанровый ракурс: «Джокер» — это уже не комикс и даже не фантастическая антиутопия, но криминальный триллер, а также притча о природе и становлении зла.

То, что в роли Джокера делает Хоакин Феникс, можно смело отнести к вершинам мирового актерского мастерства. Величие этого искусства подчеркивает и оттеняет своим присутствием Роберт Де Ниро, играющий другого, успешного комика — одновременно кумира и антагониста главного героя. Некоторые сцены «Джокера» буквально повторяют те, что памятны по фильмам Мартина Скорсезе с молодым Де Ниро: «Злые улицы», «Таксист», «Мыс страха». В интерпретации Филлипса и Феникса современный Джокер — это ангел истребления, объятый гневом на неправедное общество, на богачей, отгородившихся заборами и кодами, на фарисеев-политиков, на взрослых, бросающих детей в жестокий мир и передающих им вирус зла. Этот фильм тоже можно в какой-то степени назвать левым: он не призывает к насилию, но показывает закономерность и механизм его появления и тотального распространения. Он полон сострадания к жертвам, которые в один прекрасный день станут палачами.